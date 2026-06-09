Adolescente mata pai a facadas após ver mãe apanhando em Porto Velho

Um homem de 57 anos morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho, um adolescente de 16 anos, durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na madrugada desta terça-feira (9), no distrito de Extrema, em Porto Velho.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi procurada pelo adolescente, que relatou uma briga entre seus pais em uma residência localizada na Avenida Rio Branco.
Segundo as informações apuradas, o jovem teria acordado com os gritos da discussão e presenciado o pai agredindo a mãe, de 45 anos. Diante da situação, ele se armou com uma faca e atingiu o homem com golpes.
Mesmo ferido, o pai teria ido até a cozinha da casa, onde pegou um pedaço de madeira. Em seguida, a mulher e o adolescente pediram que ele deixasse o imóvel. O homem saiu do local e seguiu em direção desconhecida.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais levaram mãe e filho para acompanhamento e seguiram em busca do homem, com a intenção de verificar se ele havia procurado atendimento médico. No trajeto para o hospital da região, a equipe encontrou o homem caído ao solo e inconsciente.
Uma equipe médica foi acionada, mas ao chegar ao local constatou que ele já estava sem sinais vitais.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML). O adolescente e a mãe foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte e o contexto de violência doméstica relatado pelos envolvidos.
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