Ações de Ezequiel Neiva geram resultados e fortalecem produção leiteira em Colorado do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 19/06/2026 às 13h40

Ezequiel Neiva tem garantido o apoio necessário aos produtores rurais (Foto: Claudney Araújo | Assessoria Parlamentar)

As ações do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) têm garantido importantes avanços para os produtores rurais de Colorado do Oeste. Na última semana, o município sediou a 38ª Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste (Expocol), evento promovido pela Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Asccol), que reuniu produtores, expositores e visitantes em uma das maiores vitrines do agronegócio em Rondônia.



Um dos destaques da programação foi o tradicional concurso leiteiro, que reúne produtores que investem em genética, manejo e tecnologia para elevar a produtividade dos rebanhos. O presidente da Asccol, Enio Milani, destacou a parceria mantida pelo parlamentar ao longo dos anos.



“O deputado estadual Ezequiel Neiva tem sido um grande apoiador da feira já há vários anos. Sucessivamente tem alocado recursos para que a gente consiga fazer esse grande torneio leiteiro em Colorado que é o principal concurso leiteiro de toda região Norte. Aqui sempre batemos recordes em cima de recordes e a gente conta com essa parceria forte do Ezequiel Neiva há vários anos”, afirmou.





Ezequiel Neiva reunido com os produtores rurais durante a Expocol (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)



Para o produtor rural Agnaldo Souza, o apoio do deputado tem contribuído diretamente para o fortalecimento da atividade leiteira no município. “O apoio é de grande importância porque aqui nas feiras agropecuárias é que a gente expõe o trabalho ao longo de um ano que vem sendo feito. Desde o nascimento das bezerras até produzir uma novilha ou uma vaca, existe investimento do Ezequiel Neiva que ajuda o produtor a alcançar melhores resultados”, ressaltou.



Agnaldo também relembrou o apoio destinado pelo parlamentar para aquisição de implementos agrícolas que auxiliam na redução dos custos de produção. “Desde a época em que ele manda recursos para implementos, estamos conseguindo fazer silagem para baratear o custo da produção. Aqui na feira mostramos o resultado final desse trabalho. A primeira cria vai ultrapassar mais de 40 litros de leite por dia e a vaca mais de 50 litros. É a demonstração de que os investimentos estão gerando resultados”, destacou.



O presidente da Asccol reforçou ainda que o apoio do deputado tem beneficiado diversas associações rurais do município. “Ele tem ajudado as associações com máquinas e implementos. O pessoal cria bem o gado, alimenta bem o gado e, consequentemente, traz para o parque de exposições animais de alto nível, o que faz deste torneio leiteiro um dos maiores da região”, enfatizou Enio Milani.



Agnaldo Souza valorizou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva



O deputado estadual Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com os produtores rurais e com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite em Rondônia. “Nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e gera riqueza para o estado. Investir em máquinas, implementos, associações e eventos como a Expocol significa incentivar o desenvolvimento do campo, melhorar a renda das famílias e fortalecer a produção leiteira, que é uma das atividades mais importantes para a economia de Colorado do Oeste e de toda a região”, declarou.



Na edição de 2026 do torneio leiteiro, a vaca Alagada conquistou o título de grande campeã. Durante os três dias de competição, o animal alcançou a marca de 194,6 quilos de leite coletados, garantindo o primeiro lugar no concurso realizado durante a Expocol.



Texto e Fotos: Alexandre Almeida