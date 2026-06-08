Acir Gurgacz aguarda decisão do TRE; Disputa ao Senado acirrada; Rocha e Fúria no mesmo palanque

Por Sérgio Pires

Publicada em 08/06/2026 às 08h50

UMA NOVELA DE VIOLÊNCIA, MORTES, DOMÍNIO DO PAÍS E DE PROTEÇÃO INACREDITÁVEL AOS “NOSSOS BANDIDOS”!

Vamos por capítulos, embora um seja mais tétrico do que o outro. Prepare-se para se assustar!

Dois conjuntos habitacionais de gente muito pobre, recém entregues pelo governo, são invadidos por policiais fortemente armados. Eles convocam os moradores e avisam: a partir de agora, todos terão que pagar 300 reais por mês para manterem suas casas. Não eram policiais. Eram membros do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, tomando conta de moradias que o governo brasileiro é incompetente para policiar.

2 – Um ex-presidiário sai da cadeia, no Ceará. Vai para casa, para ficar com sua mulher e o filho de menos de 18 meses. De repente, a invasão por membros de uma facção rival. O ex-detento e a mulher são fuzilados. Mas também um nenê de menos de um ano e meio. Morto com quatro tiros. Silêncio total dos governos e da grande mídia.

Em várias cidades brasileiras, policiais são atacados; ônibus incendiados; pessoas comuns mortas. Já aconteceu inúmeras vezes nos últimos anos. O poder das facções avisa: aqui mandamos nós. E eles mandam onde vivem quase 30 por cento de todos os brasileiros.

Em Porto Velho, a lei que vale é a das facções. Por exemplo: no Orgulho do Madeira, uma minicidade, onde vivem perto de 15 mil pessoas, moradores são expulsos de seus imóveis, para serem ocupados por gente escolhida pela facção. Há alguns anos atrás, colada em alguns prédios, a ordem chamada de “Os Dez Mandamentos” dizia o que os moradores podiam ou não fazer. E ai de quem desobedecesse!

Na Amazônia, jovens impedidos de conseguir trabalho porque aqui é proibido produzir, são cooptados pelo narcotráfico, que hoje se tornou o principal empregador da região, segundo várias denúncias, inclusive feitas e repetidas seguidamente por um grande especialista, o ex-ministro Aldo Rebelo.

Enfim, a grande preocupação do governo federal e de seus principais aliados, no STF e em outros poderes, é tratar os “golpistas” de 8 de janeiro, desarmados e sem terem causado sequer uma vítima, como terroristas perigosos, incluindo idosos e a mulher que sujou uma estátua com batom.

Nesta novela, onde parece que só há vilões, a gritaria é em defesa “dos nossos criminosos”, como disse o presidente Lula, ao protestar contra o fato de que estes canalhas, a partir de agora, serão tratados, pelos Estados Unidos, exatamente como o são: terroristas.

Não há final feliz para a novela da violência, da truculência, do domínio do crime; de se manter a população refém de organizações criminosas que, recentemente, enviaram 450 milhões de dólares para ajudar o terrorismo internacional.

Por enquanto, “nossos bandidos” ainda têm porta-vozes poderosos. O que se espera é que esta proteção que eles recebem, acabe antes que eles dominem cada centímetro do nosso território!

A PRÓXIMA QUINTA SE TORNARÁ O DIA D PARA ACIR GURGACZ: TRE VAI DECIDIR SE ELE PODE OU NÃO DISPUTAR O SENADO

A próxima quinta-feira, diz 11, será decisivo para um dos nomes mais importantes da nossa política e que quer ser senador novamente. O TRE de Rondônia decide se Acir Gurgacz pode ou não disputar a eleição de outubro. Os advogados de Gurgacz, seus amigos e simpatizantes têm convicção de que, com a nova legislação eleitoral, ele estará apto a entrar na disputa por uma das duas cadeiras em disputa.

Acir teve sua primeira atuação política como prefeito de Ji-Paraná. Ele comandou a cidade entre 1º de janeiro de 2001 até o início de abril de 2002, quando decidiu deixar o cargo para disputar o Governo do Estado. O eleito, no entanto, foi Ivo Cassol.

Acir concorreu ao Senado em 2006, conseguindo mais de 210 mil votos. Quando o primeiro colocado (Expedito Júnior) perdeu seu mandato, Gurgacz foi diplomado.

Reeleito, ele permaneceu senador até 2022, quando, numa daquelas injustiças até hoje não corrigidas, perdeu sua cadeira. Desde lá, envolvido na vida empresarial, Acir tentou voltar à vida pública, mas não conseguiu.

Seus mandatos até hoje são muito elogiados, por tudo o que ele trouxe para Rondônia, com obras, opor exemplo, que transformaram Ji-Paraná. Outro importante destaque foi sua ação pelo reasfaltamento da BR 319.

Caso seja autorizado a disputar, Acir entra no jogo como um nome muito forte, para disputar com alguns dos nomes mais quentes da nossa política.

A CORRIDA AO SENADO JÁ TEM MUITOS CANDIDATOS E AINDA PODE INCLUIR CONFÚCIO MOURA, ATÉ AGORA SEM SE DEFINIR

Com Acir Gurgacz no jogo, a disputa ao Senado ficará ainda mais acirrada. Por enquanto, a corrida está mais do que parelha. Quem teria coragem de prever, hoje, quem seriam os dois eleitos em outubro? Os nomes mais conhecidos de Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid, do PL; de Silvia Cristina, da Federação União Brasil/PP; de Mariana Carvalho, do Republicanos; Luis Fernando, do PSD, chegam na disputa com grandes chances.

Há ainda um outro grupo, de partidos menores e com chances reais que ainda não se consegue avaliar, que também querem chegar lá. Entre eles, a representante indígena Neidinha Suruí, do PSB: Luciana Oliveira, do PT; Anandreia Trovó, do Psol. E, mais recentemente, foi incluído neste rol, o nome do atuante vereador Nilton Souza, do PSDB da Capital.

Não se pode ignorar a realidade: no primeiro grupo, estão aqueles que têm muito mais possibilidades de chegar lá. E entre nele, caso tenha o aval do TRE, o poderoso ex-senador Acir Gurgacz, que vai “pelear”, como dizem os gaúchos, em condições de igualdade com o time principal, para tentar volta ao Senado.

A questão do Senado ainda tem uma pendência das mais importantes: Confúcio Moura. Há que jure e aposte tudo o que poderia apostar que ele será candidato à reeleição. Outro grupo, na mesma proporção, apostaria andar sem roupa pelo centro de Porto Velho, jurando que a resposta para a pergunta é não.

Confúcio ora dá ares de candidato, ora brinca com a situação, com bom humor e ora comentando, geralmente entre os mais próximos, que não vão concorrer. Se ele entrar no jogo, pode mexer mais ainda no quadro atual.

REFLEXÕES SOBRE REUNIÕES EM SALAS TRANCADAS E DO RISCO DO PORTADOR DA CARTA SER MORTO PELO DESTINATÁRIO

Ah, se todos pudessem ouvir o que se conversa nos bastidores, atrás de portas fechadas, em locais em que o público não tem acesso, entre lideranças da nossa política! Não aquilo que se fica sabendo como oficial. Não as declarações que todos ouvem, com trocas de gentilezas, frases perfeitamente elaboradas, como se fossem conversas dignas de um filme de família da Disney.

Nesta semana, por exemplo, atrás de portas muito bem trancadas, em salas em que se pode falar alto sem ninguém ouvir, ocorreram alguns confrontos que, tornados públicos, mudariam completamente o que se pode pensar sobre a situação da nossa política rondoniense. No popular: o pau quebrou!

Sem nomes, sem detalhes, sem dicas. Mas se pode dizer que num desses confrontos (e não foram de adversários) a explosão seria ouvida do lado de fora, em alto e bom som, caso não fosse tudo tratado em sala hermeticamente fechada.

É uma pena que quem tem detalhes deste tipo de encontro, empenhe sua palavra, prometendo que só divulgará os detalhes deste e de muitas outros casos, somente depois da eleição. A notícia é importante e vital, mas há risco de que o portador dela, como o cara dos correios que é morto por trazer uma carta que o destinatário não gostou, se torne alvo da fúria dos envolvidos. Eles apareceriam de mãos dadas, enquanto quem contou o que realmente aconteceu, se tornaria um alvo de todos.

O resumo: não confie em tudo o que lê ou ouve. Porque a verdade verdadeira jamais sai de portas fechadas, isoladas dos gritos e da troca de ofensas e desaforos. Porque, quando elas. As portas, se abrem, todos estão sorridentes e trocando apertos de mão. (Sérgio Pires)

A EXPERIÊNCIA ENSINA: NUNCA SE DEVE SUBESTIMAR QUEM TEM O PODER NA MÃO, NUM ANO ELEITORAL

Apoiadores do candidato Marcos Rogério acreditam que o apoio do governador Marcos Rocha e toda a estrutura da administração estadual ao seu principal adversário, Adailton Fúria, pode ser negativo ao nome escolhido pelo Palácio Rio Madeira/CPA, na eleição deste ano. Neste raciocínio, vale tudo para colocar Rocha e Fúria no mesmo palanque.

Pode ser uma estratégia, mas não se pode creditar a ela uma certeza absoluta. Há pesquisas que colocam Marcos Rocha com aprovação menor do que ele esperava, mas há outros cenários em que ele se destaca. Ao anunciar que a eleição de Fúria significaria uma continuidade da sua administração, Rocha deixou claro seu apoio.

A pergunta é: o atual Governador, que colocou a economia de Rondônia num patamar diferenciado; que colocou em índices pífios o desemprego e que atuou com força na área social, estará mesmo tão enfraquecido, ao ponto de prejudicar seu aliado?

Fúria tem procurado alguma distância, afirmando que a missão de Marcos Rocha é de governar o Estado e dele, como candidato, é mostrar aos rondonienses quem é, o que fez e o que pretende fazer. Mas quem achar que se houver um apoio forte da estrutura de governo, espalhada por todos os recantos do Estado, é ruim para Fúria, pode estar fazendo uma aposta errada.

Nesta semana, tentou se plantar uma Fake de que Luana Rocha seria a coordenadora da campanha de Fúria. Isso nunca sequer foi aventado. O que há é um grupo palaciano que está tratando do assunto eleição, em que Luana faz parte. Nada mais que isso.

Só se saberá que a estratégia dos adversários de Rocha e de Fúria de colocá-los no mesmo palanque, como se isso fosse afetar a candidatura do jovem candidato do PSD, dará certo, lá na frente. Ainda é cedo para prever.

Mas a experiência ensina: nunca se deve subestimar quem tem o poder na mão, em ano eleitoral.

LÉO ENCHE MARCOS ROGÉRIO DE ELOGIOS E AGRADECE 14 MILHÕES EM EMENDA PARA ESCOLA NO BAIRRO NOVO

Por falar em Marcos Rogério, ele mantém uma agenda pesadíssima entre suas atividades como senador e a pré-campanha ao Governo de Rondônia. Nos últimos dias, houve uma importante aproximação com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. O senador e seu grupo político continuam aguardando, ansiosos, pela declaração de apoio à candidatura do principal representante do bolsonarismo na corrida ao Governo.

Um vídeo em que um entusiasmado Léo Moraes agradece a Marcos Rogério uma emenda de 14 milhões de reais, para a construção de uma grande escola em Porto Velho, reacendeu a esperança de que o tão esperando apoio público seja oficializado em breve.

O investimento será de 14 milhões de reais, com recursos conseguidos pior Marcos Rogério, para a primeira escola do Bairro Novo, um agrupamento de cerca de 15 mil pessoas e que, até agora, não tem nem escola, nem creche e nem posto de saúde.

Eufórico, Léo anuncia a construção da escola com mais de 30 salas e que atenderá cerca de 1.300 alunos. Léo lembrou do apoio do senador e pré candidato ao Governo, em relação a liberação de recursos para o Centro de Convenções e várias obras de infraestrutura da Capital.

Léo finalizou reafirmando seus agradecimentos e deixando, num vídeo gravado ao lado de Marcos Rogério, uma frase bastante sintomática: “o melhor está por vir!”, disse.

UMA OBRA QUE CUSTOU 36 MILHÕES, PONTE NO ACRE NÃO DUROU 30 MESES E RUIU, UM DIA DEPOIS DE SER INTERDITADA

Durou pouco mais de dois anos. Não chegou a 30 meses. A ponte, que custou cerca de 36 milhões de reais, caiu ruidosamente na cidade de Sena Madureira, a 144 quilômetros da Capital acreana, Rio Branco, A população da cidade, em torno de 42 mil pessoas, ficou sabendo não só pelo barulho causado pela queda da ponte como por vídeos que, horas depois, circularam nas redes sociais.

Pelo menos quatro pessoas acabaramn atingidas. Uma delas caiu no rio e outras três ficaram gravemente feridas. Uma das vítimas foi exatamente um morador da cidade que fazia registros em vídeo de rachaduras na ponte, para denunciar o perigo que estava por vir. Momentos depois, a ponte ruiu.

Outro fator ajudou para que houvesse menos vítimas e nenhum carro ou motorista fosse atingido e caísse no rio: no dia anterior, preventivamente, a ponte havia sido interditada.

A ponte Frei Paolino Baldassari já apresentava problemas há bastante tempo. Várias denúncias foram feitas, neste período. A ponte tinha 232 metros de extensão, foi inaugurada no fim de 2023 e representava uma importante ligação para milhares de moradores de Sena Madureira. O investimento na obra foi de aproximadamente 36 milhões de reais.

Na inauguração da ponte, o então governador Gladson Cameli, que renunciou ao cargo para concorrer ao Senado, mas foi condenado a 25 de prisão, embora ainda haja recursos, fez um discurso lembrando que a obra foi construída em conjunto. Os recursos foram do Estado, da Prefeitura de Sena Madureira e de emendas vindas de deputados da Assembleia Legislativa.

Não há ainda informações sobre a responsabilidade pela obra que não conseguiu completar 30 meses de existência.

GOVERNO COMEÇA A ENTREGAR PACOTE DE 321 VIATURAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. MAIORIA VAI PARA A POLÍCIA MILITAR

As primeiras 50 viaturas foram entregues nesta semana, quando colocadas em frente ao Palácio Rio Madeira, no centro da Capital. Outras 271 começarão a ser distribuídas entre as forças policiais a partir de agora. Todas estão sendo pintadas e equipadas, para irem às ruas, cuidar da população.

Num vídeo postado na internet, o governador Marcos Rocha fala dos pesados investimentos do Estado no setor da segurança, acompanhado do secretário da Segurança, Defesa e Cidadania, a Sesdec, Coronel José Pachá, relata: além da 50 viaturas que estavam sendo entregues naquele momento, as demais já estão chegando.

Segundo Pachá, outras 160 vão direto para a frota da PM rondoniense, num total de 210. A Polícia Civil receberá 70 veículos; o Corpo de Bombeiros, outros 19 e a Politec, 17. “Tudo isso para reforçar a nossa segurança pública”, fez questão de destacar o titular da Sesdec.

O governador Marcos Rocha lembrou que “a gente tem trabalhado muito para que a segurança melhore muito”. Já o comandante da PM, coronel Glauber Souto, comandante da PM, afirmou que “estas viaturas vão melhorar muito nosso policiamento”.

Souto acrescentou que as viaturas entregues e as que ainda o serão, “são totalmente diferentes de viaturas comuns”. Lembrou que “nossas viaturas chegam a rodar até cinco mil quilômetros em um único mês, em diversas localidades, muitas delas longínquas”. Os novos veículos, reforça o comandante da PM, “vão melhorar o atendimento à toda a população”.

O Governador encerrou o vídeo, lembrando que muitos outros veículos ainda chegarão, inclusive blindados.

STF MANTÉM CONDENAÇÃO DE JORNALISTA RONDONIENSE QUE ADULTEROU VÍDEO E CRIOU FAKE NEWS CONTRA LÉO MORAES

Depois de percorrer todas as instâncias da Justiça Eleitoral, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal a decisão foi a mesma: a condenação de uma jornalista rondoniense por ter divulgado o que o agora prefeito Léo Moraes, através dos seus advogados, denunciou como uma Fake News na última campanha para a Prefeitura.

O caso teve início em representação ajuizada pelo Diretório Municipal do Podemos, representado pelo eleitoralista Nelson Canedo, que apontou a divulgação, em grupo de WhatsApp com 579 integrantes, “de um vídeo manipulado, que criava a falsa impressão de críticas de um parlamentar federal a Léo Moraes, gerando desinformação”, segundo a denúncia.

O material continha cortes, inserções de imagens e áudios com jingle partidário e trechos do cantor Caetano Veloso, que distorciam o conteúdo original. Em primeiro grau, a 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho julgou procedente a ação, confirmando decisão liminar que havia determinado a retirada do vídeo e aplicado multa de 5.000 mil por divulgação de Fake News. Tanto o TRE-RO quanto o TSE mantiveram a sentença, por unanimidade.

No recurso encaminhado ao STF, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi a de negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário e manteve a condenação da jornalista.

Canedo, advogado de Léo Moraes, disse que “a decisão confirma o entendimento da Justiça Eleitoral rondoniense de que o uso de conteúdos adulterados em redes sociais e aplicativos de mensagens caracteriza propaganda irregular, sujeita às sanções previstas em lei”.

PERGUNTINHA

Você ainda acredita que, por mais explosiva que seja, a nova delação premiada proposta pelo super ex-banqueiro e agora ladrão preso Daniel Vorcaro, envolvendo figuras importantes de todos os Poderes, vai servir para fazer uma depuração no Brasil ou, no final das contas, tudo vai continuar igual, como se a roubalheira nem sequer tivesse acontecido?