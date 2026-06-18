Aberto o credenciamento a imprensa para partida entre Gazin Porto Velho e Mixto-PB

Por FFER

Publicada em 18/06/2026 às 09h00

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia abriu credenciamento para profissionais de imprensa interessados em atuar na cobertura da partida entre Gazin Porto Velho e Mixto da Paraíba pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a partida será realizada de portões fechados no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, no próximo sábado dia 20 de junho, às 15h.

O time feminino do Gazin Porto Velho, soma três pontos e ocupa a terceira colocação do grupo A da competição, para se manter vivo em busca da classificação o Gazin Porto Velho precisa vencer o time paraibano. O Mixto é o lanterna do grupo e ainda não pontuou, vindo de três derrotas inclusive a última derrota foi para a Locomotiva no estádio Almeidão em João Pessoa.

Só terão acesso ao CDF - Heitor Costa os profissionais de imprensa credenciados para acompanhar a partida. Os profissionais credenciados devem chegar ao local da partida com no mínimo 30 minutos antes do início da partida. Para fazer o credenciamento basta preencher o formulário na aba IMPRENSA no site da FFER.