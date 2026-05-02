Zona Oeste soma mais de 682 mil metros de roçagem executados

Por Jhon Silva

Publicada em 02/05/2026 às 11h20

A região Oeste de Porto Velho segue entre os pontos de maior atuação dos serviços de limpeza urbana executados pela Prefeitura. Levantamento do Limpômetro aponta que, entre os anos de 2025 e 2026, já foram realizados 682.705 metros de roçagem em bairros da área, resultado do cronograma permanente de manutenção adotado pela administração municipal.

Desse total, 272.408 metros foram executados somente em 2026, número que mostra a continuidade das equipes em campo e a ampliação das frentes de atendimento em vias, canteiros, áreas institucionais e espaços públicos com grande fluxo de moradores.

O acompanhamento do Limpômetro permite visualizar a metragem já atendida e o avanço das ações em diferentes bairros da capital. A ferramenta passou a ser utilizada como forma de monitoramento da produtividade das equipes e de transparência da execução dos serviços.

Léo Moraes disse que a limpeza urbana é um serviço contínuo no planejamento da Prefeitura

Na região Oeste, o trabalho tem alcançado áreas residenciais e corredores de circulação intensa, onde o mato alto compromete a visibilidade, dificulta o deslocamento de pedestres e veículos e aumenta a incidência de insetos e animais peçonhentos. Com a limpeza, as vias passam a ter melhor condição de tráfego, além de reduzir pontos de descarte irregular e acúmulo de resíduos.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a manutenção da limpeza urbana tem sido tratada como serviço contínuo dentro do planejamento da Prefeitura. “Não se trata de ação isolada. A região tem recebido presença constante das equipes porque é uma área extensa, populosa e que exige manutenção frequente. O Limpômetro mostra que existe serviço sendo executado, com acompanhamento técnico e metas definidas para manter a cidade limpa e organizada”.

Segundo Giovanni Marini, secretário executivo de Serviços Básicos, o volume já alcançado demonstra a permanência do trabalho e a definição de áreas prioritárias conforme a necessidade de cada bairro. “A roçagem segue dentro de um cronograma permanente. As equipes avançam por setores com maior demanda e retornam sempre que necessário para manter as condições adequadas de mobilidade, segurança e limpeza”.

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