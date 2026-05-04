Wanderley Brito intensifica agenda em Guajará-Mirim e reforça pré-candidatura a deputado federal

Por Marcelo Gladson

Publicada em 04/05/2026 às 11h53

GUAJARÁ-MIRIM, RO - O pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Wanderley Brito, esteve em Guajará-Mirim nos últimos dias cumprindo uma série de visitas e reuniões com lideranças locais, familiares e moradores. Natural do município, ele percorreu diferentes bairros, onde ouviu de perto as principais demandas da população e as dificuldades enfrentadas pela cidade.



Durante a agenda, Wanderley destacou a importância do diálogo direto com a comunidade, afirmando que esse contato é essencial para a construção de propostas alinhadas com a realidade local. “É ouvindo as pessoas que conseguimos entender, de fato, o que precisa ser feito”, ressaltou.



O pré-candidato também apresentou as diretrizes de sua pré-campanha, com foco no fortalecimento das políticas públicas, melhoria da infraestrutura e incentivo ao desenvolvimento econômico da região. Segundo ele, Guajará-Mirim tem potencial, mas precisa de maior atenção e investimentos para superar os desafios atuais.



Wanderley Brito foi bem recebido, especialmente em sua base eleitoral, onde possui uma trajetória consolidada. Ele já exerceu três mandatos como vereador no município, foi presidente da Câmara Municipal e também ocupou o cargo de prefeito interino, experiências que, segundo ele, contribuíram para ampliar sua visão administrativa e política.



Além da atuação política, Wanderley é bacharel em Direito e possui pós-graduação em Gestão Pública e Políticas Públicas, formação que, de acordo com ele, reforça seu compromisso com uma atuação técnica e responsável.



A agenda em Guajará-Mirim faz parte de uma série de visitas que o pré-candidato pretende realizar em diferentes municípios de Rondônia ao longo dos próximos meses, visando fortalecer sua pré-candidatura e ampliar o diálogo com a população.