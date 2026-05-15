Trump faz careta ao beber champanhe oferecido por Xi Jinping

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/05/2026 às 15h46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma regra que nunca costuma quebrar - não beber álcool. Mas, um vídeo do norte-americano durante um jantar de Estado na China está levantando dúvidas: Será que Trump quebrou a sua própria regra?

Nas redes sociais, um vídeo de Donald Trump fazendo careta durante um brinde com uma taça de champanhe viralizou. Em determinado momento, parece que o norte-americano fica enjoado.

O vídeo mostra Trump recebendo uma taça de champanhe e, posteriormente, fazendo um brinde com quem estava presente no jantar de Estado oferecido pelo presidente chinês, Xi Jinping, que se realizou no Grande Salão do Povo. Em seguida, o norte-americano dá um pequeno gole.

As imagens, amplamente compartilhadas nas redes sociais, levantaram algumas questões aos internautas. Desde logo, pelo fato de Donald Trump já ter dito publicamente que não bebe álcool, como pela careta.

No entanto, vale destacar, não é certo que o presidente dos Estados Unidos tenha, de fato, bebido champanhe, uma vez que tal não foi confirmado.

Os internautas começaram a especular se o líquido seria ou não champanhe. Aliás, o ex-conselheiro de Donald Trump escreveu que "não é álcool". "Falo pelo presidente", disse.

O perfil MAGA Voice também compartilhou o vídeo na rede social X e referiu que Trump "não bebe", mas fez um "brinde como sinal de respeito pelo presidente Xi".