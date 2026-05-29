Três homens são alvejados a tiros durante a madrugada em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 29/05/2026 às 09h15

Três homens foram baleados na avenida Vitória Régia durante a madrugada desta sexta-feira; Polícia Militar preserva cena do crime para perícia da POLITEC e Rota Policial News apura ligação com outros acionamentos por disparos ocorridos horas antes na cidade.

No início da madrugada desta sexta-feira, 29 de maio de 2026, três pessoas do sexo masculino foram alvos de disparos de arma de fogo na avenida Vitória Régia (1.705), no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do crime ou motivação da tentativa de homicídio.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem do Rota Policial News, equipes do Corpo de Bombeiros Militares foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, encaminhando os três homens ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

Os baleados seriam dois homens e uma mulher, sendo que um dos rapazes foi alvejado na região do tórax e foi levado ao centro cirúrgico para cirurgia de emergência.

A Polícia Militar isolou e preserva a área onde ocorreram os disparos para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que deverá coletar evidências e auxiliar nas investigações do caso.

Horas antes, ainda durante a noite de quarta-feira, o Jornal Rota Policial News havia recebido informações sobre outros acionamentos relacionados a disparos de arma de fogo registrados em diferentes pontos da cidade.

Os chamados envolviam ocorrências nos bairros Assossete e Residencial Orleans, além de um possível disparo registrado na rua 1503, próximo ao Supermercado Cardoso, no bairro Cristo Rei, este último atendido pela Polícia Militar.

Nos três casos anteriores na noite de quarta-feira não houve registro de pessoas baleadas.

Porém, na ocorrência desta madrugada, três homens acabaram atingidos pelos disparos, aumentando a preocupação das autoridades diante da sequência de episódios violentos registrados em curto intervalo de tempo em Vilhena.

A reportagem segue acompanhando o caso e novas informações deverão ser divulgadas após o registro oficial da ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e atualização do estado de saúde das vítimas.