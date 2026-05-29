Título de melhor de Rondônia para Maurício é questionável; Hildon enfrenta 'metralhadoras'; Léo deve testar popularidade na RRS

Por Herbert Lins

Publicada em 29/05/2026 às 08h30

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

A plataforma Ranking dos Políticos admite falta de imparcialidade e põe em xeque sua própria credibilidade

CARO LEITOR, a plataforma Ranking dos Políticos se apresenta como instrumento de transparência e avaliação da atuação parlamentar dos nossos congressistas, mas seus critérios e metodologia despertam questionamentos legítimos sobre credibilidade e imparcialidade. A política é complexa demais para ser resumida em notas frias, números e indicadores que ignoram muitas vezes o contexto das votações e das articulações no Congresso Nacional. Parlamentares que atuam intensamente nos bastidores, na construção de consensos e na defesa de pautas regionais acabam reduzidos a métricas simplificadas. Outro problema evidente é a ausência de participação efetiva dos próprios parlamentares no processo de avaliação. A fragilidade aumenta quando integrantes da própria plataforma admitem no portal da plataforma não serem imparciais. Ao assumir posicionamentos ideológicos e preferências políticas, o Ranking dos Políticos compromete a confiança em sua neutralidade analítica. Afinal, quem se propõe a avaliar representantes eleitos precisa preservar independência absoluta para não transformar avaliação técnica em instrumento de disputa política.

Contradiz

A plataforma do Ranking dos Políticos se contradiz na explicação dos critérios e metodologia para promover transparência no acompanhamento da atuação parlamentar. Contudo, eles assumem publicamente que “não somos imparciais”.

Avaliou

O Ranking dos Políticos avaliou a atuação parlamentar dos três senadores rondonienses, bem como a pontuação mediante os critérios e metodologia. O senador Jaime Bagatolli (PL) pontuou com 8,17, Confúcio Moura (MB) com 7,36 e Marcos Rogério (PL) com 5,92.

Revelou

A plataforma Ranking dos Políticos revelou a taxa de alinhamento dos senadores rondonienses com o governo Lula (PT-SP). O senador Confúcio Moura (MDB) é o mais alinhado a Lula, com 79,22%, seguido de Jaime Bagatolli com 41,56% e Marcos Rogério com 34,72%.

Fiel

O senador Marcos Rogério se consolidou como um dos parlamentares mais alinhados à oposição ao governo do presidente Lula (PT-SP). Segundo o Ranking dos Políticos, Rogério alcançou 84,21% de fidelidade partidária entre os senadores. O índice reforça sua atuação alinhada às pautas defendidas pelo PL no Congresso Nacional.

Federais

O Ranking dos Políticos também divulgou a atuação parlamentar dos nossos deputados federais. O deputado federal Maurício Carvalho (União) pontuou com 8,08, Coronel Chrisóstomo (PL) com 7,76, Fernando Máximo (PL) com 7,36%, Thiago Flores (União) com 6,91 e Lúcio Mosquini (PL) com 6,15.

Questionamentos

O Prêmio Excelência Parlamentar do Ranking dos Políticos ao deputado federal Maurício Carvalho (União) inevitavelmente levanta questionamentos diante da ausência de outros parlamentares federais de Rondônia na própria avaliação da plataforma. Qualquer premiação que deixe de fora nomes com mandato em exercício abre espaço para dúvidas.

Desapareceram

Curiosamente, o deputado federal Rafael Fera (Podemos) e as deputadas federais Silvia Cristina (PP) e Cristiane Lopes (Podemos) desapareceram do Ranking dos Políticos. Um sumiço seletivo que levanta mais dúvidas do que respostas. Afinal, transparência que escolhe quem mostrar parece mais truque de ilusionismo do que critério técnico.

Estranheza

O sumiço do deputado federal Rafael Fera (Podemos) até pode ser explicado pelo Ranking dos Políticos, já que ele ainda não completou um ano de mandato. Agora, deixar de fora as deputadas federais Silvia Cristina (PP) e Cristiane Lopes (Podemos) causa estranheza. Transparência seletiva costuma produzir mais desconfiança do que credibilidade.

Avaliada

A deputada federal Cristiana Lopes (Podemos) pode ser avaliada com pouca participação em grandes debates econômicos e institucionais. A sua atuação parlamentar é voltada à agenda local e identitária conservadora do que ao protagonismo, parecendo seguir a lógica: “fala pouco para não se comprometer muito”.

Relevante

Em números, o desempenho legislativo da deputada Silvia Cristina (PP) mostra produtividade relevante e ganho de projeção nacional na luta contra o câncer. Em 2025, apresentou 298 propostas legislativas, relatou 64 matérias, participou de 417 votações nominais e registrou presença integral nas votações do plenário, sem faltas injustificadas.

Impactam

A deputada federal Silvia Cristina (PP) tem se destacado na Câmara dos Deputados pela atuação firme e humanizada, especialmente na defesa da saúde pública. Com forte presença junto aos municípios de Rondônia, Silvia combina produtividade legislativa, articulação política e destinação de recursos que impactam diretamente a vida da população rondoniense.

Forte

Falando em presença, a deputada federal Silvia Cristina (PP) demonstrou forte popularidade na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, seu berço político. Entre estandes, alamedas e selfies com o público, Silvia confirmou prestígio e conexão direta com a população.

Bandeira

Ji-Paraná caminha para se tornar palco do acirramento político entre as pré-candidaturas ao Senado de Silvia Cristina (PP) e Bruno Bolsonaro Scheid (PL). Silvia carrega a bandeira da saúde e do municipalismo. Já Bruno Bolsonaro, o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), tece sua bandeira em defesa da segurança pública, do agronegócio e combate ao sistema.

Peso

O pré-candidato ao Senado Bruno Scheid (PL) recebe hoje, em Ji-Paraná, os deputados federais Hélio Lopes (PL), Marcos Pollon (PL) e Zé Trovão (PL). Ao lado de Bruno, o trio bolsonarista deve circular pela Rondônia Rural Show, reforçando o peso político do PL no principal evento do agronegócio rondoniense.

Metralhadoras

Adversários na corrida ao governo viraram suas metralhadoras para o pré-candidato a governador e ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (União), por conta do crescimento do seu favoritismo entre os eleitores na corrida ao Palácio Rio Madeira.

Encontrou

Hildon Chaves, quando assumiu a Prefeitura de Porto Velho, encontrou uma casa desarrumada, negativada, frota de veículos sucateada, saúde largada à própria sorte, educação apresentando os piores índices e a cidade com diversas obras inacabadas e paralisadas. Além disso, uma estrutura corroída pela corrupção.

Início

No primeiro mandato como prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves conseguiu concluir dois viadutos e obras de avenidas e passagens inferiores de veículos ao longo da BR-364. Além disso, deu início às obras estruturais de saneamento básico e pavimentação de ruas e abertura de novas avenidas, a exemplo da Av. Santos Dumont.

Atenção

Hildon Chaves arrumou a saúde e a educação de Porto Velho, ganhando destaque com a conquista do selo de ouro de alfabetização infantil do MEC. Ele também iluminou a capital e os distritos. Esse último ganhou uma pasta exclusiva para receber total atenção da sua gestão.

Coroou

O ex-prefeito Hildon Chaves combateu a pandemia do Covid-19 seguindo os protocolos sanitários estabelecidos na época pelos governos estadual e federal. Além disso, coroou sua gestão com a nova rodoviária moderna com traços futurísticos que se tornou símbolo de orgulho dos rondonienses.

Prestígio

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) caminhou pelos estandes ao lado do ex-senador Acir Gurgacz e do ex-vice-governador Airton Gurgacz, ambos do PDT. Célio demonstrou prestígio político e proximidade com importantes lideranças políticas de Ji-Paraná.

Conexão

A presença da ex-deputada federal Jaqueline Cassol (PSD) na Rondônia Rural Show reforçou sua conexão histórica com o agronegócio e o setor produtivo de Rondônia. Circulando entre estandes, produtores rurais e lideranças políticas, Jaqueline demonstrou prestígio e capacidade de articulação em um dos eventos mais importantes da economia rondoniense.

Marcou

O pré-candidato a deputado estadual Paulo Moraes Júnior (Podemos) marcou presença na Rondônia Rural Show, acompanhando de perto a movimentação do agronegócio e fortalecendo diálogo com produtores rurais, empresários e lideranças políticas.

Visibilidade

Em clima de pré-campanha para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), Paulo Moraes Júnior ampliou a sua visibilidade política na Rondônia Rural Show e reforçou a sua conexão com o público do agro em uma das principais vitrines econômicas do estado.

Comparecer

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), deve comparecer hoje ou amanhã à Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná. Com forte presença nas redes sociais, Léo Moraes terá a oportunidade de medir sua popularidade no interior do estado, especialmente diante do público do agronegócio e das lideranças políticas que transformam a feira em vitrine eleitoral para 2026.

Fogaça

O pré-candidato a deputado estadual, vereador Everaldo Fogaça (PSD), marcou presença na Rondônia Rural Show. Fogaça percorreu estandes, conversou com produtores rurais, empresários e lideranças políticas, reforçando o discurso de apoio ao setor produtivo e à geração de emprego e renda.

Sério

Falando sério, a democracia exige fiscalização, transparência e acompanhamento do mandato parlamentar. Porém, qualquer iniciativa séria precisa adotar critérios claros, equilibrados e verdadeiramente apartidários. Caso contrário, arrisca-se a transformar a avaliação política em mera ferramenta de influência da opinião pública, sem o rigor e a isenção que o eleitor brasileiro merece.