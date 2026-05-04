Tentativa de feminicídio termina em troca de tiros com policial na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 04/05/2026 às 09h30

Uma tentativa de feminicídio em Porto Velho terminou em intensa troca de tiros na zona leste da capital. O caso ocorreu no bairro Três Marias e envolveu um suspeito que atacou a ex-companheira e um policial militar, fugindo após o confronto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM foram acionadas após denúncias de disparos na região. No local, os agentes encontraram um veículo Chevrolet Onix abandonado, com diversas marcas de tiros espalhadas pelo capô, para-brisa, laterais e teto.

O policial militar, que estava de folga, relatou ter ouvido vários disparos antes de sair de casa. Ao verificar a situação, encontrou a vizinha e percebeu que o carro dela também havia sido atingido, momento em que a ocorrência ganhou proporções mais graves.

Segundo o relato, o suspeito chegou armado, desceu do veículo e passou a atirar contra a ex-companheira e o policial. Diante da agressão, o militar se abrigou com a vítima e reagiu. A tentativa de feminicídio em Porto Velho evoluiu para uma troca de tiros, com o policial efetuando diversos disparos para conter o ataque.

Durante o confronto, o suspeito tentou fugir dirigindo, mas colidiu o carro contra o meio-fio. Mesmo após o impacto, continuou atirando antes de abandonar o veículo e escapar a pé. Testemunhas informaram que ele teria rendido um motociclista de aplicativo para fugir do local.

A vítima relatou que estava separada do suspeito há cerca de quatro meses, mas ainda mantinha contato. Ela afirmou desconhecer o motivo do ataque.

A perícia encontrou cápsulas de munição calibre 9mm, vestígios de sangue e um carregador de pistola dentro do carro abandonado. Também foram localizados documentos pessoais e dinheiro em espécie no interior do veículo.

O carro foi apreendido e encaminhado para a unidade policial da zona leste. Apesar das buscas realizadas, o suspeito não foi localizado até o momento.

A Polícia Militar informou que o agente agiu em legítima defesa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e segue sob investigação.