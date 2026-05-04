Por pvhnoticias.com

Publicada em 04/05/2026 às 09h45

O criminoso conhecido como “Erick Portuga” foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (03), em um beco no bairro Rosalina Gomes, zona leste de Porto Velho.

A prisão foi realizada pela guarnição setor 14 do 5º Batalhão sob comando do sgt Machado, auxiliado pelo cb Castro Aguiar.

De acordo com as primeiras informações, a equipe se deparou com o indivíduo que chegou a pegar um pedaço de madeira e investir contra os policiais, mas foi contido com tiros de bala de borracha. Com ele foram apreendidas porções de entorpecentes e material usado no tráfico.

Segundo a PM, “Portuga” teria feito ameaças de morte ao sgt Machado recentemente, quando passou de bicicleta filmando a entrada do 5º Batalhão. O vídeo foi amplamente divulgado pelo suspeito nas redes sociais.

O criminoso foi levado até a UPA leste e depois encaminhado ao Departamento de Flagrantes.