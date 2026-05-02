Técnica de enfermagem acusa Magno Malta de agressão durante exame em hospital no DF; senador nega

Por Brunno Melo/Distrito Federal

Publicada em 02/05/2026 às 11h30

O senador Magno Malta (PL-ES) está sendo acusado de agredir uma técnica de enfermagem durante a realização de um exame em um hospital particular em Brasília. A técnica registrou um boletim de ocorrência na delegacia, na noite de quinta-feira (30), para relatar o ocorrido. Segundo ela, Magno Malta deu um tapa no seu rosto e a xingou de imunda e incompetente.

A profissional diz na ocorrência que tudo isso aconteceu na hora da aplicação do contraste para realização do exame. O procedimento teve que ser interrompido porque foi identificada uma oclusão. Ela teria informado que iria fazer pressão no braço do parlamentar, momento em que ele teria feito as agressões.

Ainda segundo a ocorrência, sem realizar o procedimento o próprio senador deixou a sala de exames sozinho. Magno Malta foi internado, na manhã de quinta-feira (30), após se sentir mal relatando pressão baixa ao chegar no congresso para a votação da derrubada do veto da dosimetria.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senado nega a agressão e diz que está sendo vitima de falsa comunicação de crime. Em nota, o hospital DF Star afirma que abriu uma apuração administrativa sobre o fato ocorrido e que "vem dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão".

"A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio", diz a nota.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal repudiou o caso e disse que está acompanhando a situação e se coloca à disposição da profissional envolvida para oferecer o suporte necessário.