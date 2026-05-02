Sebrae promove Conecta Crédito 2026 e amplia acesso ao financiamento em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 02/05/2026 às 10h56

O acesso ao crédito, velho gargalo de quem empreende no Brasil, ganhou um capítulo mais prático em Rondônia. O Sebrae em Rondônia promoveu, na última quinta-feira, 29 de abril, em Porto Velho, o Conecta Crédito 2026, um encontro estratégico que reuniu instituições financeiras, parceiros e lideranças com um objetivo direto: destravar oportunidades para micro e pequenas empresas e fortalecer o ambiente de negócios no estado.

Durante a programação, os participantes tiveram acesso à apresentação de soluções financeiras, troca de experiências e networking qualificado. O resultado foi um ambiente propício para ampliar conexões, estimular parcerias e abrir novas oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas.

Plataforma de conexão e oportunidades

A iniciativa consolidou-se como um espaço de integração entre os diversos atores do ecossistema empreendedor de Rondônia. Mais do que um evento pontual, o Conecta Crédito reforçou seu papel como plataforma de conexão entre quem oferta crédito e quem precisa dele, com foco na ampliação do acesso a soluções mais estruturadas e alinhadas à realidade dos pequenos negócios.

Com a presença de instituições financeiras, cooperativas, representantes do Sebrae e parceiros estratégicos, o encontro fortaleceu o diálogo entre os setores público e privado. A proposta é clara: Construir caminhos mais acessíveis para o crédito e impulsionar o desenvolvimento econômico com base em cooperação e estratégia.

Crédito orientado e apoio ao empreendedor

Um dos destaques do evento foi o reforço ao crédito orientado, modelo que combina financiamento com acompanhamento técnico, aumentando as chances de sucesso dos empreendimentos. Nesse contexto, o Sebrae também evidenciou sua atuação por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, o Fampe, que funciona como garantia para empresários que não possuem fiador ou garantias tradicionais.

O diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, destacou a relevância do tema dentro do planejamento da instituição. “O crédito está entre as pautas prioritárias do Sebrae e faz parte do nosso planejamento fomentar o acesso junto aos microempreendedores individuais e pequenos negócios. O Conecta Crédito aproxima esse público das instituições financeiras e apresenta caminhos mais acessíveis, inclusive com o apoio do Fampe como garantia para quem não possui fiador”, afirmou.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, reforçou que o encontro representa um avanço importante para os empreendedores do estado. “Estamos reunindo instituições financeiras e o Sebrae Nacional em uma rodada de diálogo que orienta o acesso ao crédito. Em 2026, há uma disponibilidade significativa de recursos, e Rondônia conta com uma parcela expressiva do Fampe para apoiar os pequenos negócios”.

Integração que gera resultados

A programação também contou com a participação de representantes do Sebrae Nacional, entre eles o coordenador do Núcleo de Garantias, Wander José Soares Pereira, e a gestora da carteira do FAMPE para a Região Norte, Cristina Vieira Araújo. Durante o encontro, foi destacada a importância do crédito como instrumento essencial para a continuidade e expansão dos pequenos negócios.

“O crédito é fundamental para a manutenção e o crescimento das empresas. Quando ele é orientado e assistido, com o apoio do Sebrae e das instituições financeiras, aumentam as chances de sucesso e de resultados positivos para o empreendedor”, pontuou Wander.

Para a superintendente executiva de Governo de Rondônia, Marta Helena, o Conecta Crédito é estratégico para o fortalecimento da economia estadual “O cenário é desafiador, mas não é definitivo. Com estratégia, informação e articulação, é possível construir novos caminhos. O Conecta Crédito é justamente esse espaço de conexão para superar desafios e fortalecer a economia”, afirmou.

Desenvolvimento com base em conexão

Ao reunir conhecimento, crédito e articulação institucional em um mesmo espaço, o Conecta Crédito 2026 reforça o papel do Sebrae como agente de desenvolvimento. A iniciativa amplia o acesso ao crédito qualificado, fortalece parcerias e contribui para um ambiente de negócios mais dinâmico e sustentável em Rondônia.

No fim das contas, a lógica se confirma. Quando o crédito chega com direção e suporte, o pequeno negócio ganha fôlego para crescer. E quando ele cresce, a economia inteira sente o impacto.