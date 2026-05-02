Rondônia cresce e próspera com a dedicação e a força dos trabalhadores; governo promove políticas públicas que fortalecem a economia

Por Governo de Rondônia

Publicada em 02/05/2026 às 08h28

Neste 1º de Maio, Dia do Trabalhador, é momento de reconhecer a dedicação de quem contribui para o desenvolvimento de Rondônia. O crescimento do estado só é possível graças as pessoas que transformam desafios em oportunidades, e os fazem tornar uma sociedade cada vez mais próspera.

O governo de Rondônia promove políticas públicas que fortalecem a economia, a exemplo de iniciativas, como o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), um apoio a micro empreendedores que realiza acesso ao crédito e incentivo a geração de emprego e renda em diversas áreas.

Além disso, outras ações voltadas à qualificação profissional, ao fomento do setor produtivo e à melhoria da infraestrutura têm contribuído para criar um ambiente mais favorável ao trabalho, com ações que reconhecem o trabalhador como protagonista do desenvolvimento, garantindo melhores condições para que todos possam avançar.

Os resultados desses investimentos refletem na queda histórica da taxa de desemprego em Rondônia, que mostram que o estado saiu de 10,0%, em 2020 para 3,3% nos últimos anos. Assim, figurando entre os melhores índices do país e registrando um dos menores níveis da série histórica nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governo de Rondônia ressalta a importância de seguir investindo nas pessoas, valorizando quem move o estado todos os dias para que o progresso seja alcançado. Agindo com união, respeito e trabalho é que o estado continua crescendo, consolidando conquistas e abrindo caminhos para um futuro ainda mais promissor para todos os rondonienses.

Parabéns e feliz Dia do Trabalhador!

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia