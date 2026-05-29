Ricardo Frota explica ida ao PDT, comenta acusação de Euma Tourinho em 2024, fala sobre FENACOM e apresenta ideias para Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/05/2026 às 09h13

PORTO VELHO, RO – A oitava edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o advogado, jornalista, analista político e pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PDT, Ricardo Frota. A entrevista será veiculada na próxima segunda-feira, dia 01, sob condução do apresentador Vinícius Canova, em um episódio marcado por posicionamentos políticos, relatos sobre bastidores eleitorais, episódios controversos da campanha de 2024 e discussões sobre os desafios administrativos do estado.

Durante a conversa, Ricardo Frota relembra aspectos de sua trajetória pessoal e familiar, fala sobre infância, influências familiares e os fatores que contribuíram para sua aproximação com a vida pública. O pré-candidato também comenta sua passagem por diferentes siglas partidárias, explica os motivos que o levaram a deixar o Partido Novo e detalha como ocorreu sua chegada ao PDT, legenda pela qual agora apresenta uma pré-candidatura ao Palácio Rio Madeira.

Um dos principais pontos da entrevista envolve justamente a mudança partidária. Ricardo Frota comenta críticas relacionadas à migração de um partido identificado com pautas liberais para uma legenda historicamente vinculada ao trabalhismo brasileiro, aborda questionamentos sobre posicionamento ideológico e explica como pretende dialogar com diferentes setores do eleitorado conservador e moderado no estado.

Ao longo do programa, o pré-candidato também revisita a disputa eleitoral de 2024 em Porto Velho. Ricardo Frota fala sobre os desafios enfrentados durante a campanha, comenta dificuldades relacionadas à estrutura eleitoral, tempo de televisão, recursos financeiros e episódios que, segundo ele, impactaram diretamente sua candidatura. O entrevistado ainda relembra bastidores envolvendo debates eleitorais e comenta a repercussão da ausência em programas televisivos de maior audiência durante o período eleitoral.

Outro trecho de destaque da entrevista aborda episódios de forte repercussão política envolvendo sua imagem pública. Ricardo Frota comenta um embate ocorrido durante a campanha de 2024 envolvendo a ex-juíza Euma Tourinho, apresenta sua versão sobre o episódio e fala sobre os reflexos políticos e pessoais decorrentes do caso, além de abordar possíveis medidas jurídicas relacionadas ao tema.

A entrevista também mergulha em temas ligados à comunicação e à atuação institucional da Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM). Ricardo Frota detalha sua participação na entidade, comenta o papel desempenhado na defesa de profissionais da imprensa e fala sobre episódios recentes envolvendo ameaças, violência e ataques contra jornalistas em Rondônia. O pré-candidato também comenta o papel da instituição diante de denúncias envolvendo a atividade jornalística e situações relacionadas à segurança de comunicadores.

Em outro momento do programa, Ricardo Frota fala sobre bastidores do ambiente político e midiático, comenta embates travados em programas de análise política e aborda divergências públicas com outros comunicadores e agentes políticos, explicando como lida com diferenças de posicionamento e debate de ideias no espaço público.

Na reta final da entrevista, o pré-candidato apresenta parte de sua visão administrativa para Rondônia. Ricardo Frota comenta desafios relacionados às contas públicas, saúde estadual, infraestrutura, segurança, educação e organização fiscal do Estado. Também aborda temas ligados ao funcionamento da máquina pública, contratos emergenciais, concurso público, relação federativa, arrecadação, investimentos e estratégias para fortalecimento econômico.

O programa ainda reserva espaço para discussões sobre saneamento básico, regionalização dos serviços de saúde, valorização de profissionais, distribuição de especialidades médicas pelo interior e caminhos que, segundo o entrevistado, poderiam contribuir para enfrentar gargalos históricos do estado.

Ao final, Ricardo Frota apresenta sua visão sobre o futuro político de Rondônia, comenta expectativas para a disputa de 2026, fala sobre a pré-candidatura ao Governo do Estado e detalha como pretende ampliar diálogo com diferentes segmentos da sociedade.

A entrevista completa com Ricardo Frota será veiculada na próxima segunda-feira, dia 01, em mais uma edição do RD Entrevista, programa apresentado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob comando de Vinícius Canova.