Regularização fundiária chega ao bairro Mato Grosso nesta Segunda-feira (04)

Por Jhon Silva

Publicada em 02/05/2026 às 09h40

A Prefeitura de Porto Velho inicia nesta segunda-feira (04) mais uma importante ação de regularização fundiária, desta vez voltada aos moradores do bairro Mato Grosso. O atendimento, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), segue até o dia 20 de maio e representa uma nova oportunidade para centenas de famílias avançarem no processo de legalização de seus imóveis.

A mobilização será realizada na Universidade São Lucas Educacional, Campus II, com equipes técnicas preparadas para receber a documentação, orientar os moradores e dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a emissão do título definitivo.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também fez um chamamento à comunidade e destacou que a ação representa um passo importante na construção de uma cidade mais organizada e com mais dignidade para a população. “Regularizar um imóvel é garantir segurança para as famílias, permitir investimentos e reconhecer um direito que é de cada cidadão. A Prefeitura está levando esse serviço até a comunidade e é muito importante que os moradores aproveitem esse momento e participem”.

O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, e aos sábados, das 8h às 12h, facilitando o acesso da população e permitindo que mais famílias participem da ação.

Orientação é que os moradores do bairro Mato Grosso procurem o local de atendimento dentro do período estabelecido

A iniciativa faz parte do trabalho da Prefeitura de Porto Velho para ampliar o acesso à regularização fundiária em diversas regiões da capital, garantindo segurança jurídica, valorização patrimonial e tranquilidade para quem aguarda há anos pela documentação definitiva da casa onde vive.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, a presença dos moradores é fundamental para que o processo tenha andamento e alcance o maior número possível de famílias. “Estamos convocando todos os moradores do bairro Mato Grosso para que compareçam a partir desta segunda-feira. É uma oportunidade muito importante para quem deseja regularizar seu imóvel e ter em mãos a documentação legal da sua propriedade. Nossas equipes estarão prontas para orientar e iniciar cada atendimento”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Porto Velho orienta que os moradores do bairro Mato Grosso procurem o local de atendimento dentro do período estabelecido, levando seus documentos pessoais e os documentos do imóvel, para que a equipe possa dar início ao cadastro e à análise necessária.