prefeitura realiza campanha Maio Amarelo para redução de acidentes de trânsito no município

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 10h42

Espigão do Oeste transforma vidas. E eu faço parte dessa transformação. Quantas vezes você já saiu de casa e prometeu voltar logo para o abraço da sua família? Quantas vezes o trânsito foi apenas um caminho entre dois pontos, sem pensar que cada curva carrega histórias, sonhos e pessoas que esperam por você?

Nos últimos dias, Espigão d'Oeste vivenciou um momento que nos toca profundamente. Acidentes de trânsito marcaram nossa cidade e nos fazem lembrar que a vida é frágil, mas também nos mostra que podemos ser a mudança que queremos ver nas nossas ruas e estradas.

O Maio Amarelo é um chamado à consciência. Não é apenas uma campanha, é um movimento de amor próprio e cuidado com o próximo. É sobre entender que reduzir acidentes não é responsabilidade apenas do poder público, é compromisso de cada cidadão espigãoense.

Quando você coloca o cinto, respeita o limite de velocidade, não usa o celular ao volante e nunca mistura álcool com direção, você está dizendo sim para a vida. Você está protegendo quem te espera em casa. Você está construindo um trânsito mais humano.

Espigão d'Oeste é terra de gente trabalhadora, de culturas que se encontram e se fortalecem. Somos pomeranos, gaúchos, nordestinos, sudestinos. Somos diversos, mas unidos pelo mesmo desejo: voltar para casa em segurança.

Faça parte dessa transformação.

Compartilhe essa mensagem. Converse com sua família sobre direção segura. Seja exemplo nas ruas da nossa cidade. Um trânsito mais seguro começa com você.