Prefeitura finaliza reconstrução da ponte sobre o Rio Forquilha, na L-205 garantindo mais segurança, mobilidade

Por Assessoria

Publicada em 02/05/2026 às 09h24

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMOSP, finalizou a reconstrução da ponte sobre o Rio Forquilha, na L-205, garantindo mais segurança, mobilidade e acesso para quem vive e produz na região.

A estrutura foi reconstruída com reforço técnico, oferecendo mais durabilidade, estabilidade e tranquilidade para motoristas, produtores rurais, estudantes e moradores que utilizam a via diariamente.

Essa é mais uma ação que fortalece a infraestrutura rural e assegura o direito de ir e vir, além de facilitar o escoamento da produção e o acesso a escolas e serviços essenciais.

Seguimos trabalhando para cuidar de quem está na cidade e no campo.