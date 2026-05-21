Porta-aviões dos EUA chega ao Caribe após indiciamento de ex-líder cubano

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 21/05/2026 às 11h11

O porta-aviões USS Nimitz, dos Estados Unidos, chegou ao Caribe nesta quarta-feira (20), em meio à crescente tensão do governo de Donald Trump com o regime de Cuba, segundo anúncio das Forças Armadas americanas.

O grupo de ataque é composto pelo porta-aviões, seu grupo aéreo embarcado, um destróier de mísseis guiados e um navio de suprimentos. Juntos, "são o epítome de prontidão e presença, alcance e letalidade incomparáveis e vantagem estratégica", publicou o Comando Sul dos EUA nas redes sociais.

A força-tarefa pode transportar mais de 60 aeronaves de combate e conta com sistema avançado de armas, comando, comunicações e inteligência.

Em paralelo ao anúncio do Comando Sul, três senadoes democratas americanos apresentaram uma resolução para impedir o uso das Forças Armadas dos EUA contra Cuba. "Nossos militares não devem ser enviados para situações de risco quando não há benefício claro para os EUA", afirmou o congressista Tim Kaine, da Virgínia.

O senador Adam Schiff (Califórnia), que também assina o documento, disse que "o regime repressivo cubano tem oprimido sua população e sufocado o progresso econômico de seu povo há décadas". Ainda afirmou, no entanto, que "por mais que deseje o fim do regime e um futuro melhor para o povo cubano, não há indícios de que Cuba represente uma ameaça significativa à segurança" americana. "Trump não tem autoridade legal para invadir ou atacar mais uma nação soberana sem a aprovação do Congresso ou a comprovação de uma ameaça iminente", acrescentou.

O anúncio da movimentação ocorre no mesmo dia em que o governo Trump indiciou formalmente o ex-líder cubano Raúl Castro. O cubano enfrenta quatro acusações de homicídio e duas de destruição de aeronave, segundo documentos judiciais do caso.

O atual líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o indiciamento é uma "manobra política, desprovida de qualquer fundamento legal". Já o secretário de Justiça interino dos EUA, Todd Blanche, afirmou que a Casa Branca espera que Castro compareça ao país "por vontade própria ou de outra forma para ir para a prisão".