Pavimentação para o Porto Graneleiro do Rio Madeira este ano, obra era para ser concluída em 2030, aniversário de professora deixa alunos sem aula

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 14h00

Cacoal – Com a renúncia de Adailton Fúria (PSD) do cargo de prefeito de Cacoal, função que ele estava exercendo no segundo mandato consecutivo, para se candidatar a governador nas eleições gerais de outubro, o vice, Tony Pablo (Podemos) assumiu (no dia 3 de abril) e tem a responsabilidade de administrar até o final do mandado em 2028 (cerca de dois anos e oito meses). Na última semana, Pablo reuniu o secretariado e apresentou um perfil da situação do município, após receber um balanço técnico realizado pelas secretarias da Fazenda, do Planejamento, da Controladoria Interna e Procuradoria-Geral. Segundo o prefeito Pablo, o resultado exige ações imediatas para equilibrar as contas do município e alertou, que a prefeitura não pode gastar recursos públicos com grandes eventos (como shows com artistas nacionais), que têm custos elevados e fora da realidade econômica de a municipalidade.

Cacoal II – Argumentou o prefeito Tony Pablo, que há um déficit de cerca de R$ 2,8 milhões com relação ao pessoal ligado a área de saúde, e que o caixa do município tem um déficit superior a R$ 7 milhões. Além de o fim dos shows milionários, também estão sob controle as diárias dos servidores, passagens (aérea e terrestre), contratações não prioritárias e outras medidas visando a contenção dos gastos. Os eventos essenciais serão priorizados, assim como saúde, educação, continuidade de obras e serviços essenciais, e valorização da cultura investindo nos artistas regionais. É importante destacar, que o prefeito para os próximos 30 meses é ele, que inclusive, poderá disputar a reeleição, se na época a legislação permitir, como hoje, e de escolher seus secretários estratégicos, pessoas de confiança. Pablo era vice de Fúria, hoje é o prefeito, a responsabilidade político-administrativa é toda dele, que tem não somente o direito, mas a obrigação de realizar uma gestão enxuta e eficiente.

Pavimentação – Um dos sérios problemas no trânsito de Porto Velho é a passagem de veículos de carga pela área central (Avenidas Jorge Teixeira e Imigrantes) de acesso ao porto graneleiro no Rio Madeira. Em períodos de safras de grãos (soja, milho, café, exportação de carne bovina) a maior parte de cerca dos 2,5 mil veículos pesados/dia, que fazem o trajeto de Porto Velho a Vilhena, com aproximadamente 700 km, contribui para ampliar o caos urbano na Capital de Rondônia. Hoje (9h30) foi assinada Ordem de Serviço (OS) para pavimentação da rodovia conhecida como Expresso Porto, que desvia o tráfego pesado do centro da cidade e segue direto para o setor de cargas no Madeirão, melhorando a mobilidade urbana e facilitando o acesso ao porto. Porto Velho tem um dos trânsitos mais complicados das capitais brasileiras (perigoso, sinalização deficiente, motoristas e principalmente motoqueiros que não respeitam semáforos, sinalização, ultrapassam pela direita, além de excesso de velocidade).

Pavimentação II – O prefeito Leo Moraes (Podemos) e sua equipe, há tempo veem discutindo a situação com o comando do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Nova 364 (consórcio que administra a BR 364), além de representante do setor produtivo que exportação boa parte da produção. A pavimentação seria concluída em 2030, mas foi reduzido para este ano. Segundo o prefeito Leo, “hoje são muitos caminhões passando por dentro de Porto Velho, mas isso vai mudar”, disse e complementou: “durante décadas essa estrada foi sinônimo de poeira, cascalho e dificuldade. Agora a cidade começa a ver essa demanda histórica sair do papel. É um avanço que representa mais desenvolvimento, mais segurança e mais organização no trânsito”.

Folgada – O brasileiro é mesmo um povo folgado. Na sexta-feira (1º), Dia do Trabalho foi feriado nacional. No sábado não há aulas nas escolas, assim como no domingo. Professores e alunos ficaram de sexta-feira a domingo (três dias seguidos) sem aulas na Escola Municipal Rio Guaporé, no Bairro Castanheiras, em Porto Velho, mas hoje (4), quando praticamente iniciamos os trabalhos no mês de maio, em uma das classes da escola não foi ministrada aula pela manhã. O motivo é que uma das professoras está de aniversário, hoje, e dispensou os alunos. Será que o secretário de Educação (Semed), Giordani dos Santos Lima sabe disso? O prefeito Leo Moraes (Podemos) com certeza não tem conhecimento da atitude da professora, mas a direção da escola, deve sim, estar ciente da situação. Há certas ações humanas (sic), que nem Sigmund Freud, “Rei da Psicologia” conseguiria explicar. É o fim da rosca...

Respigo

Triste a notícia da prisão de o tenente-coronel da PM de Rondônia, Davi Machado de Alencar, em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, que divide o Brasil do Paraguai, no sábado (2). O oficial PM foi flagrado transportando (contrabandeando) cerca de R$ 400 mil em medicamentos emagrecedores (falsificados) +++ +++ As medidas legais foram tomadas e os defensores do militar ajuizaram pedido de liberdade e ele foi liberado, após pagar fiança (RS 30 mil) pelo Judiciário, e ele responder pelo crime em liberdade. Quais as providências foram tomadas pelo comando da PM de Rondônia respeito da situação? +++ Afinal, quem deveria estar combatendo o crime estava cometendo. A Lei existe para todos, inclusive para quem deveria estar cumprindo a Lei e não a burlando +++ Expectativa para a realização da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) em Ji-Paraná no período de 25 a 30 deste mês. A mostra é a maior e mais importante do gênero na Região Norte, e o tema este ano é “Exportação e Desenvolvimento” +++ O Palmeiras não conseguiu vencer o Santos em casa, no sábado (2) e ficou no empate em 1x1. No clássico carioca (Flamengo e Vasco), o rubro-negro deixou escapar a vitória já nos acréscimos e o jogo terminou em 2x2 +++ O Verdão continua na liderança, com seis pontos à frente do Mengão. Mas o time carioca tem um jogo a menos.

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