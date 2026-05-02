Papa Leão nomeia como bispo ex-imigrante ilegal que entrou nos EUA escondido em porta-malas

Por G1

Publicada em 02/05/2026 às 10h11

O papa Leão XIV nomeou como bispo nos Estados Unidos um religioso que entrou ilegalmente no país escondido no porta-malas de um carro e que, atualmente, critica políticas migratórias do presidente Donald Trump. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (1º) pelo Vaticano.

Evelio Menjivar-Ayala, de 56 anos, nasceu em El Salvador e foi para os EUA em 1990, fugindo de um conflito armado. Segundo o jornal The Washington Post, ele entrou no país escondido e se tornou cidadão americano em 2006.

Menjivar foi nomeado bispo da diocese de Wheeling-Charleston, na Virgínia Ocidental. O religioso tem se destacado por críticas ao tratamento dado a imigrantes pelo governo Trump.

Em um artigo publicado no ano passado no National Catholic Reporter, ele condenou a repressão migratória e pediu apoio a imigrantes e refugiados.

“Àqueles que se calam ou pensam que isso não os afeta, àqueles que não se incomodam com isso — ou pior, que aplaudem —, especialmente aqueles que são católicos, eu pergunto: vocês não veem o sofrimento de seus semelhantes?”, escreveu.

“Não percebem a dor, a miséria e o medo e a ansiedade muito reais que essas operações e políticas governamentais injustas estão causando? Suas consciências não estão perturbadas? Como podem permanecer em silêncio?”

O papa também tem feito críticas às políticas de Trump. Em uma viagem recente à África, ele defendeu tratamento mais humano a imigrantes e refugiados, afirmando que devem ser tratados com dignidade.

Menjivar cursou filosofia no Seminário São João Vianney, em Miami, e estudou no Colégio Norte-Americano, em Roma, onde obteve mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino (Angelicum), em 2002.

Também realizou estudos no Pontifício Instituto Scalabriniano de Teologia Pastoral para a Mobilidade Humana antes de ser ordenado sacerdote para a Arquidiocese de Washington, em 29 de maio de 2004.

Atualmente, ele participa de conselhos e organismos da Igreja, além de atuar em iniciativas de caridade e assistência.