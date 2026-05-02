Por Pimenta Virtual

Publicada em 02/05/2026 às 09h45

Uma sequência de acidentes de trânsito foi registrada entre a noite desta sexta-feira (1º) e a madrugada de sábado (2), em Pimenta Bueno, chamando a atenção para os riscos no trânsito local.

Conforme Pimenta Virtual apurou, o primeiro acidente aconteceu por volta das 21h30, na BR-364, no km 201, nas proximidades do parque de exposições. Uma motocicleta Honda Biz branca, ocupada por duas mulheres, colidiu com um carro.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Nova 364. Uma das ocupantes sofreu apenas escoriações, enquanto o estado de saúde da segunda não foi informado. Os ocupantes do carro não se feriram.

Pouco tempo depois, a redação recebeu informações sobre outro acidente, desta vez na Avenida Carlos Dorneje, no bairro BNH, em frente a uma hamburgueria. No local, um motociclista acabou atingindo várias motos de entrega que estavam estacionadas. Um homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal.

Já por volta da 1h da manhã deste sábado (2), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades de uma farmácia. A vítima foi atingida enquanto estava na calçada.

Devido à gravidade da situação, duas viaturas foram mobilizadas para o atendimento. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Ana Neta, com suspeita de fratura em uma das pernas.

Na sequência, por volta das 3h, um seguidor enviou vídeos à equipe do Pimenta Virtual mostrando um veículo Corolla branco que trafegava pela marginal da BR-364. Nas proximidades da Auto Peças Pemaza, antes do acesso ao viaduto, o condutor perdeu o controle e saiu da pista, colidindo contra a estrutura de um bueiro. A princípio, o acidente resultou apenas em danos materiais.

Diante da sequência de ocorrências em um curto período, o alerta para os cuidados no trânsito se torna ainda mais importante. Respeitar a sinalização, evitar excesso de velocidade e redobrar a atenção, principalmente durante a noite e madrugada, são medidas essenciais para prevenir acidentes.