Motorista fica ferido após carro capota na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 04/05/2026 às 09h15

Na noite deste domingo um grave capotamento foi registrado na BR-364, nas proximidades da Rua da Beira, no bairro Eldorado, zona sul de Porto Velho (RO).

Segundo informações de testemunhas, o motorista de um veículo modelo Renault Clio trafegava pela rodovia quando, ao se aproximar da entrada da Rua Araras, tentou realizar uma conversão à direita para acessar a Rua da Beira.

Durante a manobra, o condutor acabou perdendo o controle da direção, fazendo com que o carro capotasse no canteiro central que divide a BR-364 e a Rua da Beira.

Com o impacto, o motorista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado à Policlínica Ana Adelaide.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe da Polícia Militar chegou primeiro ao local, realizando o isolamento da área e preservando a cena do acidente até a chegada da PRF.