Motorista e passageiro são socorridos após caminhonete sair da pista e tombar

Por portalp1.com

Publicada em 21/05/2026 às 08h40

Segundo informações da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 16h, a cerca de quatro quilômetros da área urbana. Quando a guarnição da Polícia Militar de Rondônia chegou ao local, encontrou o veículo tombado às margens da estrada, enquanto moradores auxiliavam os ocupantes.

A motorista e o passageiro estavam conscientes, orientados e, mesmo assim, uma equipe médica foi acionada e encaminhou ambos ao Hospital Municipal de Theobroma para avaliação detalhada e observação.

De acordo com relato do passageiro à polícia, durante o trajeto a caminhonete começou a sair gradativamente da pista, seguindo em direção ao lado esquerdo da estrada. Ele afirmou que ainda tentou alertar a condutora, mas não houve tempo suficiente para evitar o acidente.

A motorista informou aos policiais que não se recordava exatamente da dinâmica do ocorrido.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e permaneceu em patrulhamento na região para garantir a segurança viária e a normalidade do tráfego no local.

Caminhonete sai da pista e tomba em estrada rural de Theobroma; ocupantes foram levados ao hospital – Foto: Site JaruNoticia