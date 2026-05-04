Motociclista morre após bater em carreta na BR-364 entre Ariquemes e Jaru

Por portalp1.com

Publicada em 04/05/2026 às 09h00

Um motociclista morreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (3) após se envolver em um grave acidente na BR-364, no km 505, trecho entre Ariquemes e Jaru (RO).

A vítima foi identificada como Gilberto. Segundo informações, ele seguia de Ariquemes sentido Jaru quando colidiu violentamente contra a lateral de uma carreta que saía de uma lanchonete às margens da rodovia, conhecida como “Bambu”.

No momento do acidente, havia forte serração na pista, o que pode ter comprometido a visibilidade. A suspeita é de que o motociclista não tenha percebido a movimentação do veículo pesado a tempo de evitar a colisão.

Com a força do impacto, Gilberto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes de resgate da concessionária Nova 364 estiveram presentes, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, realizou o isolamento da área, o controle do tráfego e o registro da ocorrência, aguardando a chegada da perícia técnica.

Segundo informações, a vítima seria moradora de Ariquemes. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.