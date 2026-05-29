Luizinho Goebel destaca força do agronegócio e a importância da Rondônia Rural Show para o desenvolvimento do Estado

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 09h22

Durante sua passagem pela Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná, o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) destacou a importância da maior feira de agronegócio da Região Norte como ferramenta de fortalecimento da economia, geração de negócios e incentivo ao desenvolvimento dos municípios rondonienses.

Presente no evento, o parlamentar acompanhou a movimentação de produtores rurais, empresários, instituições financeiras, cooperativas e expositores de diversas regiões do Estado, ressaltando o papel estratégico da feira para a consolidação de Rondônia como uma das principais potências do agronegócio brasileiro.

Segundo Luizinho Goebel, a Rondônia Rural Show vai muito além de uma vitrine de tecnologias e equipamentos, representando uma oportunidade concreta de crescimento para o setor produtivo.

“A Rondônia Rural Show demonstra a força do nosso Estado. É um ambiente onde o produtor encontra conhecimento, inovação, crédito, tecnologia e oportunidades de negócios. O agronegócio é um dos grandes motores da economia de Rondônia e eventos como esse fortalecem ainda mais a nossa produção”, afirmou o deputado.

O parlamentar também destacou que a feira evidencia o potencial dos pequenos, médios e grandes produtores rurais, que contribuem diretamente para a geração de emprego, renda e arrecadação nos municípios.

“Rondônia tem mostrado ao Brasil sua capacidade produtiva e sua vocação para o agronegócio. A Rural Show é um reflexo desse trabalho desenvolvido diariamente por milhares de famílias que vivem e produzem no campo”, ressaltou.

Ao longo da programação, Luizinho Goebel visitou estandes, participou de reuniões com lideranças políticas e representantes do setor produtivo, além de acompanhar a apresentação de novas tecnologias voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade no campo.

Para o deputado, o crescimento da Rondônia Rural Show nos últimos anos confirma a importância dos investimentos em infraestrutura, inovação e apoio ao produtor rural, fortalecendo a economia estadual e ampliando as oportunidades para toda a população.

“Quando o agronegócio cresce, toda Rondônia cresce junto. Por isso, é fundamental continuarmos investindo em políticas públicas que incentivem a produção, melhorem a logística e garantam mais competitividade aos nossos produtores”, concluiu.

A edição deste ano da Rondônia Rural Show reuniu milhares de visitantes e consolidou mais uma vez o evento como um dos maiores encontros do agronegócio brasileiro, movimentando bilhões de reais em negócios e projetando Rondônia no cenário nacional e internacional.