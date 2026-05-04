Jean Mendonça anuncia investimento de mais de R$ 8 milhões para a educação em Pimenta Bueno

Por Carlos Henrique

Publicada em 04/05/2026 às 11h30

Em um recente encontro com o governador Coronel Marcos Rocha, o deputado Jean Mendonça destacou a urgência de investimentos em obras de reforma e melhorias nas escolas estaduais de Pimenta Bueno. Em resposta à solicitação do deputado, o governador confirmou a liberação de mais de R$ 8 milhões para atender as escolas Bom Sucesso, Orlando Bueno da Silva, Marechal Cordeiro Farias e Anísio Serrão de Carvalho.

Além disso, está assegurado R$ 3.852.678,15 para investimento na reforma e construção de novas salas de aula e do muro da escola Professor Emanuel Osvaldo Moreira. Anteriormente, o deputado já havia liberado R$ 300 mil para a instalação elétrica da escola Luiz Cabral em Pimenta Bueno.

De acordo com Jean Mendonça, a destinação desses recursos permitirá a melhoria da infraestrutura das escolas e oferecerá aos alunos, professores e demais profissionais da educação as condições necessárias para um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. "Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio às nossas reivindicações e pela liberação de recursos para o município de Pimenta Bueno. Vamos continuar trabalhando para acompanhar a execução desses investimentos em prol da nossa população," afirmou.

A coordenadora regional de educação em Pimenta Bueno, professora Eliane Faria, classificou a liberação desse recurso, que totaliza mais de R$ 8 milhões para obras de melhorias e ampliação das escolas da rede estadual, como uma conquista histórica. "Com o passar dos anos, as escolas precisam passar por reformas e melhorias. Apresentamos essa demanda ao deputado Jean Mendonça, que fez uma interlocução rápida junto ao governador Coronel Marcos Rocha e à nossa secretária de Educação, professora Albaniza Batista de Oliveira," pontuou.