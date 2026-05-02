Japão adquire pela primeira vez petróleo russo desde encerramento de Ormuz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 02/05/2026 às 10h15

A petrolífera japonesa Taiyo Oil adquiriu um carregamento de petróleo bruto russo, informaram hoje os meios de comunicação dos dois países, na primeira compra de crude de Tóquio a Moscou desde o encerramento do estreito de Ormuz.

A mesma fonte explicou que a compra — parte da estratégia de Tóquio para diversificar o abastecimento energético — ocorre no contexto da suspensão temporária de sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo.

O jornal japonês Nikkei informou que a aquisição pela Taiyo Oil, a quarta maior refinaria do Japão, é, por enquanto, uma medida pontual solicitada pela Agência de Recursos Naturais e Energia do país.

De acordo com um comunicado da refinaria, citado pela agência russa Tass, “não foi tomada nenhuma decisão sobre futuras compras de petróleo bruto” proveniente de Sakhalin-2.

O início da guerra envolvendo Israel e os Estados Unidos contra o Irã, em 28 de fevereiro, somado ao fechamento quase total do Estreito de Ormuz pelo Irã e ao bloqueio naval norte-americano contra navios e portos iranianos, provocou uma forte instabilidade no fornecimento global de petróleo, afetando especialmente a Ásia.

O Japão, que importa cerca de 90% do petróleo da região impactada pelo conflito, vem buscando nas últimas semanas diversificar suas fontes de energia. O país também liberou milhões de barris de suas reservas estratégicas e concedeu subsídios às empresas do setor para reduzir os preços dos combustíveis.

O governo japonês começou a disponibilizar no mercado o equivalente a 20 dias de consumo de suas reservas estatais de petróleo na sexta-feira, apesar de ter registrado um atraso devido ao mau tempo. Essa é a segunda liberação de reservas desde o início do conflito.