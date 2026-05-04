Incêndio criminoso destrói carro e atinge residência em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 04/05/2026 às 08h50

Na madrugada desta segunda-feira, 04 de maio de 2026, um incêndio criminoso foi registrado na rua 101-05, no bairro Maria Moura, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal Rota Policial News, uma jovem de 19 anos e um garoto de 12 anos relataram ter ouvido barulhos no quintal da residência momentos antes de perceberem que o local havia sido invadido.

Ainda segundo os relatos, os suspeitos teriam ateado fogo em um automóvel Volkswagen Fox e em duas bicicletas elétricas que estavam no imóvel.

As chamas se espalharam rapidamente, destruindo completamente o carro e os outros bens, além de atingir parte da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou ao local o caminhão Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) de combate a incêndio, além da unidade de resgate.

As equipes atuaram rapidamente no controle das chamas, evitando que o fogo se alastrasse ainda mais pela residência e imóveis vizinhos.

A moradora informou que o portão da casa foi arrombado pelos criminosos, que desta forma tiveram acesso ao quintal da residência.

Há ainda a suspeita de que alguém que reside no local tenha sido alvo de ameaças anteriormente, o que pode estar relacionado ao crime, porém, tais levantamentos serão investigados pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada e deve registrar a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A perícia da Polícia Técnico-Científica (POLITEC) também deverá ser realizada para apurar as circunstâncias do incêndio e auxiliar nas investigações.

O caso segue sob apuração das autoridades competentes da Polícia Civil de Vilhena. Tanto a jovem quanto a criança apresentavam abalo emocional pelo ocorrido e foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional para avaliações médicas.