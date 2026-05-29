Ieda Chaves entrega trator e implementos para fortalecer produção rural em Nova Brasilândia

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 29/05/2026 às 08h10

Mais uma vez, a Associação de Produtores Rurais da Linha Cento e Vinte e Dois (ASPROCVD), de Nova Brasilândia d’Oeste, foi contemplada com emenda parlamentar individual e de bancada no valor de R$ 225 mil, destinada pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil). Nesta quarta-feira (27), a parlamentar realizou uma visita institucional ao município e acompanhou de perto a entrega de um trator e implementos agrícolas adquiridos com recursos destinados ainda em 2025.

Para a deputada, os investimentos aplicados via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) chegam pela segunda vez à Associação, e é preciso seguir fortalecendo essa parceria. “Esses benefícios fazem a diferença no dia a dia da associação e fortalecem o trabalho de quem produz. O nosso compromisso é justamente esse: ajudar as pessoas que contribuem para o desenvolvimento do nosso estado e da região, fazendo com que a terra produza e leve alimento para a mesa das famílias. Ficamos muito felizes com essa parceria”, declarou.

Para atender às demandas da produção rural, os investimentos foram solicitados pela vereadora Silvana Olenski (PSD), que destacou a importância da união de esforços em benefício do município. “A deputada estadual Ieda Chaves é parceira do município de Nova Brasilândia e nós, assim como toda a população, ficamos muito felizes e realizados com essa parceria”.

Aplicação eficiente dos recursos

Além do trator, o kit completo para preparar o solo, plantar e colher melhores resultados conta com: pulverizador jatão, plantadeira hidráulica, distribuidor hidráulico de calcário e adubo com capacidade para mais de 3 mil quilos, plaina de lâmina traseira manual, pá-concha traseira hidráulica e subsoladores 3x3.

“Esses implementos que nós recebemos com certeza vão ajudar muita gente, porque estávamos realmente precisando. O recurso que ela destinou foi bem aproveitado, graças a Deus. Foi muito bom, e os sócios também estão contentes. É isso aí, a gente está junto, com certeza. Queremos agradecer de coração”, afirmou Valdemar Gatti Cadette, presidente da ASPROCVD.

Balanço

O fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia desde 2023, no início de seu mandato, o aporte de mais de R$ 8 milhões em investimentos direcionados ao setor produtivo, beneficiando diretamente cerca de 15 municípios rondonienses.

Foto: Divulgação