Ieda Chaves destaca mais de R$ 328 mil em investimentos para agricultura em Espigão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/05/2026 às 13h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Mais de R$ 328 mil em recursos já foram direcionados para ações voltadas ao fortalecimento da agricultura em Espigão D’Oeste, conforme divulgado pela deputada estadual Ieda Chaves. O montante foi aplicado na aquisição de equipamentos destinados diretamente ao setor produtivo rural.

Entre os itens contemplados estão plantadeira e adubadeira, colhedora de forragens, além de secador e descascador de café. Segundo a parlamentar, os investimentos chegam diretamente aos produtores e têm como objetivo melhorar as condições de trabalho no campo.

De acordo com Ieda Chaves, o foco da atuação tem sido o apoio às associações e o incentivo à atividade rural, considerada estratégica para a economia local. Ela afirma que a destinação dos recursos busca ampliar a produtividade e reduzir custos operacionais para quem vive da produção agrícola.

A deputada também mencionou a parceria com Anderson Pereira, citado por ela como colaborador frequente nas ações voltadas ao município. Segundo a parlamentar, o alinhamento de esforços tem contribuído para a viabilização dos investimentos.

Ainda conforme a deputada, a aplicação dos recursos e a chegada dos equipamentos representam, na avaliação dela, resultados concretos das iniciativas desenvolvidas em Espigão D’Oeste. 

Ieda Chaves Espigão D’Oeste agricultura Rondônia investimento rural produtor rural equipamentos agrícolas política Rondônia mandato parlamentar
Imprimir imprimir