Ieda Chaves destaca mais de R$ 328 mil em investimentos para agricultura em Espigão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 13h40

Mais de R$ 328 mil em recursos já foram direcionados para ações voltadas ao fortalecimento da agricultura em Espigão D’Oeste, conforme divulgado pela deputada estadual Ieda Chaves. O montante foi aplicado na aquisição de equipamentos destinados diretamente ao setor produtivo rural.

Entre os itens contemplados estão plantadeira e adubadeira, colhedora de forragens, além de secador e descascador de café. Segundo a parlamentar, os investimentos chegam diretamente aos produtores e têm como objetivo melhorar as condições de trabalho no campo.

De acordo com Ieda Chaves, o foco da atuação tem sido o apoio às associações e o incentivo à atividade rural, considerada estratégica para a economia local. Ela afirma que a destinação dos recursos busca ampliar a produtividade e reduzir custos operacionais para quem vive da produção agrícola.

A deputada também mencionou a parceria com Anderson Pereira, citado por ela como colaborador frequente nas ações voltadas ao município. Segundo a parlamentar, o alinhamento de esforços tem contribuído para a viabilização dos investimentos.

Ainda conforme a deputada, a aplicação dos recursos e a chegada dos equipamentos representam, na avaliação dela, resultados concretos das iniciativas desenvolvidas em Espigão D’Oeste.