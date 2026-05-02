Homem é morto a facadas durante confusão na zona sul

Por hora1rondonia.com

Publicada em 02/05/2026 às 10h00

Um homem foi brutalmente assassinado a facadas na noite desta sexta-feira (1º), na Rua Jericó, bairro Novo Horizonte, na zona Sul de Porto Velho (RO). O crime mobilizou equipes policiais e causou grande movimentação de moradores na região.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo, a vítima teria se envolvido em uma confusão com outro homem por motivos ainda desconhecidos. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma faca e passou a desferir vários golpes contra a vítima.

Gravemente ferido, o homem caiu ao solo e populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, apenas pôde constatar o óbito da vítima, que morreu antes de receber atendimento.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local tomando rumo ignorado. Policiais militares realizaram diligências e buscas nas proximidades na tentativa de localizar o suspeito, porém, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal, enquanto o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A motivação do homicídio ainda será esclarecida e o caso seguirá sob investigação das autoridades competentes, que trabalham para identificar e prender o responsável pelo crime.