Henri Castelli se envolve em briga entre Bruno e Thiago Gagliasso

Por IG

Publicada em 29/05/2026 às 11h05

O ator Henri Castelli voltou a movimentar as redes sociais após comentar uma publicação de Thiago Gagliasso e alfinetar Bruno Gagliasso em meio à troca de farpas entre os irmãos. A interação aconteceu no último domingo (24) e rapidamente repercutiu entre os internautas.

Na publicação, Thiago reagia a uma entrevista recente concedida por Bruno ao jornal O Globo, na qual o ator afirmou que prefere manter “o silêncio e a ausência” diante das provocações do irmão, em respeito às lembranças da infância dos dois e à mãe da família.

Ao comentar o vídeo, Henri Castelli relembrou um suposto episódio envolvendo atrasos de Bruno durante gravações de trabalhos anteriores. “Pergunta para o seu irmão se ele aprendeu a respeitar horário de gravação? Básico do básico, né?