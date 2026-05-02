Foragido condenado por homicídio é preso pela PM em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 02/05/2026 às 11h45

A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), liderada pelo sargento Rocha, efetuou a prisão de um foragido da Justiça na tarde desta sexta-feira (1º). A ação ocorreu em Porto Velho, após a guarnição receber informações precisas sobre a localização do indivíduo.

O detido foi identificado como Benedito P. O., de 52 anos, vulgo “Prejudicado”. Contra ele, pesava uma condenação definitiva de 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio, sentença proferida pelo Poder Judiciário do estado do Mato Grosso.

Os policiais militares localizaram o condenado na Rua João Pessoa, situada no bairro Embratel. Logo após a voz de prisão, Benedito foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML). No local, ele foi submetido ao exame de corpo de delito, cumprindo o protocolo obrigatório para custódia de presos.

Posteriormente, o homem foi apresentado e entregue no Presídio Urso Branco, onde permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento de sua pena. A prisão retira de circulação um indivíduo de alta periculosidade condenado por crime contra a vida.