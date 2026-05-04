Festival de Inverno 2026 impulsiona economia e turismo em Costa Marques, afirma Lúcio Mosquini

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 11h42

O aumento na ocupação hoteleira, a movimentação em restaurantes e o aquecimento do comércio local foram apontados como reflexos diretos da realização da segunda edição do Festival de Inverno 2026 em Costa Marques. O evento, realizado no último sábado (2), reuniu moradores e visitantes e, segundo o deputado federal Lúcio Mosquini, contribuiu para consolidar uma nova dinâmica econômica no município.

De acordo com o parlamentar, iniciativas dessa natureza têm potencial para fortalecer o turismo e criar uma identidade própria para a cidade, ampliando o fluxo de pessoas e estimulando setores ligados a serviços e comércio. Ele ressaltou que a realização do festival ocorre em um momento de transformação local, com sinais de maior atividade econômica.

Mosquini informou que esteve presente no evento ao lado do prefeito Fabiomar e destacou que houve destinação de recurso para viabilizar a iniciativa. Segundo ele, a execução e organização foram conduzidas pela administração municipal, pela Câmara de Vereadores e pelas equipes envolvidas, responsáveis por transformar o investimento em um evento de grande porte.

Durante a visita, o deputado também reconheceu o trabalho da gestão local na condução do festival, descrevendo a programação como um encontro marcado por manifestações culturais e participação popular. Ele afirmou que a iniciativa reuniu a população em um ambiente voltado à valorização cultural e ao convívio social.