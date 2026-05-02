Faustão faz 76 anos e ganha homenagem da esposa: “estamos chegando na linha de chegada”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 11h12

A apresentadora Luciana Cardoso utilizou as redes sociais neste sábado (2) para celebrar o aniversário de 76 anos de Faustão, com uma mensagem marcada por referências ao período recente de desafios enfrentados pelo comunicador.

Na publicação, Luciana ressaltou a resistência do marido diante de complicações médicas e afirmou que a família encara o momento atual como uma fase de retomada. “Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece”, escreveu.

Ela também destacou o apoio familiar durante o processo de recuperação e agradeceu aos doadores de órgãos. “Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns!”. Ao final, completou: “Obrigada a todas as famílias que disseram SIM à doação e permitiram que a vida continuasse”.

A postagem reuniu manifestações de apoio de amigos e personalidades, entre elas Paolla Oliveira e Fafá de Belém, que deixaram mensagens de carinho ao apresentador.

Nos últimos anos, Faustão passou por uma série de internações e procedimentos médicos. Em 2023, ele foi submetido a um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em 2024, realizou um transplante de rim. Entre maio e agosto de 2025, voltou a ser hospitalizado devido a uma infecção bacteriana com quadro de sepse, período em que passou por transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein.