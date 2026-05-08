Ezequiel Neiva garante recurso para aquisição de barcos para povos indígenas da Terra Indígena Rio Branco

Por Alexandre Almeida

Publicada em 08/05/2026 às 08h20

Solicitação foi feita pelo vereador Dalton Tupari ao lado do indígena Eri Kampé (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) disponibilizou recurso, por meio de emenda parlamentar individual, já pago à Prefeitura de Alta Floresta D'Oeste, para a aquisição de 50 barcos de alumínio de sete metros destinados aos povos indígenas da Terra Indígena Rio Branco. A solicitação atende ao pedido do vereador Dalton Tupari juntamente com o indígena Eri Kampé.

A aquisição dos barcos representa um importante investimento para garantir melhores condições de deslocamento às famílias indígenas que vivem na região fluvial da Terra Indígena Rio Branco. Os equipamentos irão facilitar o acesso das comunidades aos serviços essenciais, como saúde, educação e transporte de alimentos, além de fortalecer a mobilidade e a segurança das famílias que dependem dos rios para locomoção diária.

“O nosso compromisso é continuar trabalhando para assegurar dignidade e melhores condições de vida aos povos indígenas. Esses barcos vão contribuir diretamente no transporte das famílias e no fortalecimento das comunidades da região”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

O indígena Eri Kampé valorizou o apoio do parlamentar. “Estou muito feliz. É uma parceria saudável, uma parceria com resultados com o deputado Ezequiel Neiva”, afirmou.

Barcos são essenciais para a locomoção das comunidades na região fluvial da Terra Indígena Rio Branco (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O vereador Dalton Tupari ressaltou o compromisso do deputado com os povos indígenas. “Quero agradecer o deputado Ezequiel Neiva pelo comprometimento com a nossa causa indígena, atendendo as famílias da parte fluvial”, destacou.

Segundo Ezequiel Neiva, o investimento atende a uma antiga demanda das comunidades indígenas. “É uma grande alegria poder ajudar a realizar esse sonho apresentado pelo Eri, junto com o vereador Dalton, para garantir a aquisição dos barcos de alumínio que vão atender as famílias da parte fluvial da Terra Indígena Rio Branco”, detalhou.

Para o parlamentar, o recurso representa mais um avanço no fortalecimento dos povos indígenas da região. “Esse investimento vai proporcionar mais segurança e melhores condições de deslocamento às comunidades, assegurando mais qualidade de vida às famílias que dependem do transporte fluvial no dia a dia”, encerrou.