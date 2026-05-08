Fuga alucinada termina com tiros e policial da PRF ferido em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 08/05/2026 às 08h40

Uma perseguição cinematográfica registrada no final da tarde e quase início da noite desta quinta-feira (07), em Ji-Paraná, quase terminou em tragédia após o condutor de uma caminhonete Mitsubishi Triton colocar em risco a vida de um policial rodoviário federal durante uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.

De acordo com informações apuradas, tudo começou quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a abordagem de outro veículo na T-1, em frente ao Posto Líder. Durante o procedimento, foi dada ordem para que o motorista da caminhonete também parasse o veículo devido às circunstâncias da ocorrência em andamento.

No entanto, o condutor desobedeceu à ordem policial, avançou com a caminhonete e chegou a esbarrar em uma das motocicletas da PRF, fugindo em seguida. Diante da atitude suspeita e extremamente perigosa, os policiais iniciaram acompanhamento tático pelas ruas da cidade.

A fuga seguiu em alta velocidade pela Avenida Aracaju e, ao chegar na T-3, o motorista realizou uma manobra considerada gravíssima, jogando a caminhonete contra a motocicleta da PRF. O policial acabou caindo violentamente ao solo e por pouco não se chocou contra um poste, situação que quase resultou em uma tragédia.

Mesmo ferido, o agente conseguiu se levantar e continuar na perseguição junto com outra equipe em motocicleta. A fuga só terminou na T-10, ao lado da UPA, quando os policiais efetuaram dois disparos de arma de fogo contra uma das rodas da caminhonete, conseguindo finalmente impedir a continuação da fuga.

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP de Ji-Paraná. Já a caminhonete Triton foi apreendida e removida ao pátio da PRF.

Diante da violência da ação e do risco provocado ao policial, o condutor poderá responder, entre outros crimes, por tentativa de homicídio contra agente federal, além de desobediência, direção perigosa e resistência à prisão.