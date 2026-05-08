Prefeitura de Jaru sinaliza trecho duplicado da avenida Marechal Rondon

Na manhã desta quinta-feira (07), a Prefeitura de Jaru deu início à sinalização da parte duplicada da avenida Marechal Rondon, que vai da avenida JK até a avenida Rio Branco.
As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp realizaram a pintura de faixas e demarcação das pistas. O prefeito Jeverson Lima acompanhou a execução do serviço, junto com o secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Crhystian Figueiredo, e o secretário executivo de infraestrutura, Edson Aparecido dos Santos.
Jeverson enfatizou as diversas ações realizadas pela Prefeitura no que diz respeito à mobilidade urbana. “A duplicação e sinalização da Marechal Rondon garantem maior segurança, fluidez e organização no trânsito da cidade, mas também é necessário ressaltar que os condutores e pedestres precisam ser prudentes e respeitarem as leis de trânsito para evitar acidentes”, disse.
