Praça Três Caixas  Água entra no pacote de obras e deve ganhar nova cara; mais de R$ 1 milhão será investido na obra

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 08/05/2026 às 08h31

Conhecida por gerações e marcada como ponto de encontro na capital, a Praça Três Caixas D’Água deve passar por um processo de revitalização que promete transformar o espaço e resgatar sua função de convivência no dia a dia da cidade.

A intervenção faz parte de um pacote de investimentos com licitações em andamento pela Prefeitura de Porto Velho, que somam mais de R$ 187 milhões destinados a diversas obras. Dentro desse montante, R$ 1.026.685,96 serão aplicados especificamente na requalificação da praça.

O projeto prevê melhorias na iluminação, reorganização dos espaços de convivência, definição de novos caminhos de circulação e implantação de um paisagismo mais atrativo, pensado para tornar o ambiente mais acolhedor e funcional.

De acordo com o Léo Moraes, a proposta da obra é devolver vida ao local

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a proposta da obra é clara: devolver vida ao local, que historicamente sempre foi ponto de encontro e de convivência urbana na capital.

“Quem é porto-velhense sabe da importância desta praça para a nossa história. É um símbolo da nossa cidade, mas que por muitos anos ficou esquecida e fora do dia a dia dos cidadãos. Essa obra vem para resgatar a Praça das Três Caixas D’Água e fortalecer esse vínculo histórico com a sociedade”, afirmou.

Com as intervenções começando a ganhar forma, a expectativa é que o espaço volte a ocupar o papel que sempre teve na memória dos moradores: o de um ambiente vivo, frequentado e integrado à rotina da cidade.