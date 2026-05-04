Everton Leoni aceita convite para ser vice de Fúria; e Confúcio pode disputar reeleição e fazer palanque a Lula em Rondônia

Por Herbert Lins

Publicada em 04/05/2026 às 09h42

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

Centenário do geógrafo Milton Santos: intelectual brasileiro com engajamento político e forte compromisso em estudar a realidade brasileira

CARO LEITOR, o renomado geógrafo brasileiro Milton Santos, caso estivesse vivo, ontem (03) estaria completando 100 anos. Santos faleceu em 2001, aos 75 anos, mas suas ideias continuam sendo referência para análises socioeconômicas no Brasil e no mundo. Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, na Bahia, e construiu uma trajetória intelectual marcada por rigor teórico, engajamento político e forte compromisso em estudar a realidade social brasileira. Milton, geógrafo negro, formado em Direito, encontrou na Geografia o campo ideal para analisar as desigualdades estruturais do território. Sua carreira foi profundamente impactada pelo exílio durante a ditadura militar no Brasil, período em que lecionou em diversas universidades pelo mundo, ampliando sua visão sobre o sistema global. A sua obra rompeu com a geografia tradicional descritiva ao propor uma leitura crítica do espaço como resultado de relações de poder e economia. Além disso, continua sendo uma ferramenta essencial para compreender as desigualdades territoriais e os impactos da globalização. Celebrar os 100 anos de Milton Santos é reconhecer não apenas um geógrafo, mas um pensador do Brasil e do mundo.

Solidariedade

Em livros como “Por uma Outra Globalização” e “A Natureza do Espaço”, ele denuncia o caráter perverso da globalização dominante que concentra riqueza, aprofunda desigualdades sociais e subordina territórios periféricos. Ao mesmo tempo, identifica possibilidades de uma globalização mais humana, baseada na solidariedade e na cidadania.

Conceitos I

Um dos conceitos centrais do pensamento do geógrafo Milton Santos é o do “meio técnico-científico-informacional”, revelando como a tecnologia e a informação reorganizam o espaço geográfico, privilegiando centros de poder econômico.

Conceitos II

Outro conceito central é sua análise no “uso do território”, enfatizando que o espaço não é neutro, mas disputado por diferentes interesses, especialmente entre o capital global e as populações locais.

Antecipou

Milton Santos é incontestável. Em um mundo marcado por plataformas digitais, financeirização e aprofundamento das desigualdades, suas críticas à globalização se mostram ainda mais pertinentes porque antecipou fenômenos como a exclusão digital, a marginalização do território e a perda de autonomia dos Estados nacionais frente ao capital internacional.

Centenário

O centenário do nascimento do geógrafo brasileiro Milton Santos, celebrado em 2026, não é apenas uma data comemorativa, mas um convite à releitura crítica de sua obra, especialmente diante das contradições do mundo globalizado que ele ajudou a interpretar.

Buscam

O repórter Houldine Nascimento, do jornal digital Poder 360, escreveu que o PT e o Palácio do Planalto buscam apoios na Região Norte para fortalecer o projeto de reeleição do presidente Lula (PT).

Palanque

Segundo o repórter Houldine Nascimento, o secretário-geral do PT, Henrique Fontana, conversa com o senador Confúcio Moura (MDB) para disputar a reeleição e fazer palanque para o presidente Lula (PT-SP) em Rondônia.

Caiu

Nas últimas pesquisas divulgadas, o favoritismo do presidente Lula (PT-SP) caiu na Região Norte. Os levantamentos despertaram preocupação no PT e no Palácio do Planalto. Em 2022, o petista venceu o 1º turno na região, mas perdeu no 2º turno.

Visita

A noite de sexta-feira (1º) se tornou agradável na minha casa com a visita do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), da sua esposa Joliane Fúria e do meu amigo particular, vereador Thiago Tezzari (PSD).

Relato

Adailton Fúria (PSD) fez um balanço da sua gestão frente à Prefeitura de Cacoal. Relembrou sua infância em Guajará-Mirim e as dificuldades para terminar o curso de Direito e trabalhar ao mesmo tempo.

Revelou

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) revelou quais motivos o levaram a ingressar na política, conquistando um mandato de vereador, deputado estadual e de prefeito eleito em 2020 com 61,04% dos votos e reeleito em 2024 com 83,16% dos votos.

Apoio

Provocado, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) disse que todo apoio é bem-vindo e ninguém ganha eleição rejeitando apoios e excluindo eleitores. Segundo Fúria, o apoio do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) é uma retribuição a ele porque o apoiou na reeleição.

Ganhe I

Perguntei ao pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) caso ele ganhe o governo, se seria um terceiro mandato do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) frente ao Palácio Rio Madeira. Fúria disse que “não, vai melhorar o que está bom e adotar medidas para corrigir o que não está bom.”

Ganhe II

Perguntei ao pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) quem seria aproveitado da equipe do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) caso ele ganhe o governo. Fúria foi categórico em dizer: “quem estiver comprometido com o projeto, envolvido e dedicado à campanha”.

Demonstrou

Durante toda a conversa, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), aos 44 anos, demonstrou possuir carisma, intimidade com o digital, capacidade de gestão, inteligência emocional, interlocução com o Poder Legislativo e inteligência emocional para tomada de decisões.

Preparada

A esposa do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), Joliane Fúria, vai disputar novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados. Joliane transpareceu ser uma boa esposa, mãe, empoderada e preparada para o desafio caso seja eleita deputada federal.

Aceitou

Falando em desafio, o ex-deputado estadual Everton Leoni, empresário do ramo da comunicação – SIC TV, aceitou o convite para figurar como pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD).

Desconforto

Um áudio atribuído ao vice-presidente estadual do PL e pré-candidato a senador pela sigla, agropecuarista Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), expôs um clima de desconforto interno diante de possíveis casos de infidelidade partidária de candidatos proporcionais.

Críticas

No áudio que circulou nos grupos de WhatsApp, o vice-presidente estadual do PL e pré-candidato a senador pela sigla, agropecuarista Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), faz críticas a candidatos proporcionais que estariam caminhando com outros candidatos majoritários sem respeitar a estratégia política definida pela legenda.

Infidelidade

No áudio, o pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) diz que o partido não deve aceitar a infidelidade dos candidatos a deputados estaduais e federais da sigla aos candidatos da chapa majoritária.

Impactou

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) deixou no ar que os infiéis aos candidatos majoritários do PL podem ser cortados na convenção. O vazamento do áudio impactou diretamente o clima interno da legenda bolsonarista.

Aluguel

O áudio do pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) sugere que o PL estaria sendo uma espécie de partido “barriga de aluguel” para projetos de reeleição de candidatos a deputados estaduais e federais sem compromisso com os candidatos majoritários, em especial, dos candidatos a senadores da sigla bolsonarista.

Expulsão

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) no passado gravou um vídeo pedindo a expulsão de um vereador do PL de Nova Mamoré envolvido com a Liga dos Camponeses Pobres (LCP) que promove invasão de terras.

Ligação

O vereador PL de Nova Mamoré foi preso na Operação Godos, deflagrada pelo Ministério Público (MPRO) em dezembro de 2025, contra uma organização criminosa investigada por promover invasões de terras, desmatamento ilegal e ligação com a LCP.

Filiado

O vereador do PL de Nova Mamoré, segundo investigações do MPRO, foi apontado pelas autoridades como um dos líderes da LCP. Ele continua preso e, curiosamente, o PL o mantém filiado na legenda bolsonarista.

Sustentando

A pergunta que não quer calar: quem estaria sustentando a filiação do vereador de Nova Mamoré envolvido com a LCP na sigla bolsonarista? A coluna lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro repugna invasores de terras e defende o direito à propriedade privada.

Popularidade

As empresas Sistemma, responsável pela coleta de lixo, e a MB Ltda, responsável pelo serviço de limpeza urbana, estão colocando em xeque a popularidade do prefeito Léo Moraes (Podemos). Ambas as prestadoras de serviços não estão dando conta de entregar o que prometem mediante contrato milionário assinado com a Prefeitura de Porto Velho.

Perdão

O vereador Dr. Breno Mendes (Avante), em entrevista a Fábio Camilo ao Informa na Hora, disse que caso seja eleito deputado estadual, “vai acabar com o perdão que o estado de Rondônia deu para a Energisa.”

Sério

Falando sério, a Geografia é a minha primeira formação acadêmica, inclusive o Mestrado. Devo à Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) a minha graduação e à Universidade Federal de Rondônia (UNIR) o meu mestrado. Mas a minha maior dívida moral é com o contribuinte que custeou a minha formação acadêmica.