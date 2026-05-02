EUA anunciam retirada de 5.000 soldados da Alemanha

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 02/05/2026 às 10h08

“Esperamos que a retirada esteja concluída nos próximos seis a doze meses”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em comunicado.

Atualmente, cerca de 35 mil soldados americanos estão posicionados na Alemanha.

Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que tem demonstrado repetidamente insatisfação com a OTAN por não colaborar com os EUA na guerra contra o Irã — anunciou que sua administração estava “avaliando e analisando a possível redução de tropas na Alemanha”.

Na quinta-feira, ele admitiu que a redução pode ser ampliada para outros países da aliança, como Espanha e Itália.