Entrevista de Samuel Costa no SIC News repercute no interior de Rondônia e fortalece pré-candidatura do PSB

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 08h50

A participação do pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB) no programa SIC News, da SIC TV, apresentado pelos jornalistas Everton Leoni e Nátally Missias, teve grande repercussão no interior do estado e impulsionou o crescimento de suas redes sociais.

Após a entrevista, apoiadores e internautas passaram a compartilhar trechos do programa em grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Segundo aliados do pré-candidato, houve aumento expressivo no número de seguidores e engajamento nas plataformas digitais de Samuel Costa.

Assista a entrevista na íntegra: https://youtu.be/xMac-kZNUho?si=8wZMSdt7XeqXlBuP

Durante a entrevista, Samuel Costa apresentou propostas voltadas para áreas consideradas estratégicas da administração pública, especialmente saúde, segurança pública e valorização dos servidores estaduais. O pré-candidato demonstrou domínio sobre temas relacionados à gestão pública e respondeu aos questionamentos com segurança e objetividade.

Entre as propostas defendidas, Samuel Costa afirmou que pretende combater a cartelização na saúde pública e revisar contratos de locação de viaturas utilizados pela Polícia Militar e Polícia Civil. O pré-candidato também declarou que pretende descentralizar os serviços de saúde no estado, com o objetivo de reduzir a sobrecarga em Porto Velho e ampliar o atendimento no interior.

Na área da segurança pública e proteção às mulheres, Costa anunciou a intenção de construir delegacias 24 horas especializadas no atendimento de vítimas de violência doméstica em diferentes regiões do estado.

Outro ponto destacado durante a entrevista foi a valorização dos servidores públicos estaduais. Samuel Costa afirmou que, caso seja eleito, os trabalhadores do governo terão mais dignidade e melhores condições de trabalho. Ele defendeu a criação de benefícios que garantam auxílio alimentação, transporte e saúde, com gratificação equivalente a um salário mínimo.

A entrevista também gerou debates nas redes sociais e em grupos políticos do interior de Rondônia, onde internautas elogiaram a postura do pré-candidato e a apresentação de propostas consideradas técnicas e inovadoras para o estado.