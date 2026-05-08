Deputado Pedro Fernandes celebra destaque da educação de Cujubim em premiação estadual

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 13h30

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou o desempenho da educação de Cujubim, que conquistou destaque estadual ao ter três escolas da rede municipal entre as 30 melhores de Rondônia no Prêmio Excelência em Alfabetização, reconhecimento concedido com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação de Rondônia (SAERO).



O município alcançou 87,5% de alfabetização entre estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, superando a meta estabelecida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o índice projetado nacionalmente para 2030. Entre as instituições premiadas estão as Escolas Municipais 23 de Março, Teotônio Brandão Vilela e Pequeno Príncipe, que receberam premiações em dinheiro para reinvestimento na própria estrutura pedagógica.



Pedro Fernandes destacou o esforço coletivo dos profissionais da educação e o compromisso da gestão municipal com o ensino público. “Esse resultado mostra que investir na educação transforma realidades. Cujubim hoje é referência porque houve planejamento, dedicação dos profissionais e compromisso com o futuro das crianças. É uma conquista que merece ser reconhecida e celebrada por toda Rondônia”, afirmou.



A conquista consolida Cujubim como referência educacional no estado e reforça a importância de políticas públicas voltadas à alfabetização e ao fortalecimento da rede municipal de ensino.

Foto: Thyago Lorentz