Deputado Ezequiel Neiva destaca transformação urbana com obras de recapeamento em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 04/05/2026 às 09h33

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) esteve vistoriando no último final de semana a obra de recapeamento da avenida Integração Nacional, em Cerejeiras. O parlamentar percorreu a via ao lado do prefeito Sinésio José e dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista, acompanhando de perto o andamento dos serviços executados no município.



Durante a visita, Ezequiel Neiva destacou a importância dos investimentos em infraestrutura urbana, reforçando o compromisso com a melhoria da trafegabilidade e da qualidade de vida da população. Segundo o parlamentar, as obras representam mais segurança, conforto e valorização para os moradores.



“Estamos trabalhando para garantir ruas e avenidas em melhores condições, proporcionando mais segurança para motoristas e pedestres, além de mais qualidade de vida para a população. O recapeamento transforma a cidade, melhora o trânsito e demonstra nosso compromisso em investir em ações que garantam benefícios concretos aos moradores de Cerejeiras”, afirmou Ezequiel Neiva.



O município de Cerejeiras foi contemplado com um investimento de R$ 6,5 milhões — sendo R$ 4 milhões provenientes de emenda do deputado estadual Ezequiel Neiva — aliado à contrapartida da Prefeitura Municipal, destinado à execução de aproximadamente 10 km de recapeamento com asfalto usinado, tecnologia que garante maior durabilidade e resistência às vias. Além disso, mais de R$ 2 milhões estão sendo aplicados em cerca de 10 km de recapeamento com microrrevestimento.



Ezequiel Neiva também ressaltou a parceria com a Prefeitura de Cerejeiras, por meio da gestão do prefeito Sinésio José, destacando a atuação conjunta para atender às demandas apresentadas pelos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista. “Esse é um trabalho realizado em união com a Prefeitura de Cerejeiras e os vereadores do município, que conhecem de perto as necessidades da população. Estamos atendendo aos pedidos apresentados pelas lideranças locais e garantindo investimentos importantes para melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população”, destacou o deputado.



Ezequiel Neiva também aproveitou para valorizar o trabalho desenvolvido em parceria com o Governo de Rondônia. “Nosso trabalho consiste em apresentar as demandas junto ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, que tem pago nossas emendas integralmente para que possamos realizar grandes investimentos em Cerejeiras”, destacou o parlamentar.



Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, os investimentos em pavimentação e recapeamento estão promovendo uma transformação no município. “Cerejeiras vive uma nova realidade graças aos investimentos que estamos garantindo ao município. Tenho muito orgulho de ser o parlamentar que mais investe em Cerejeiras, levando recursos importantes para obras que impactam a vida das pessoas e contribuem diretamente para o desenvolvimento da cidade”, encerrou.