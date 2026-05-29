Deputado Alan Queiroz destina R$ 500 mil para aquisição de van odontológica em Teixeirópolis

Por Jorge Fernando

Publicada em 29/05/2026 às 08h20

Moradores das áreas rurais e isoladas de Teixeirópolis terão atendimento odontológico móvel graças à emenda do parlamentar

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 500 mil para a aquisição de uma van odontológica que atenderá o município de Teixeirópolis. O investimento foi viabilizado a pedido do vereador Belmir da 32 e do vice-prefeito Darcy Gomes, com o objetivo de ampliar os serviços de saúde bucal e levar atendimento odontológico com mais qualidade e acessibilidade à população.



A iniciativa busca fortalecer os atendimentos itinerantes, permitindo que os serviços cheguem com mais facilidade às comunidades, principalmente às localidades mais afastadas da área urbana. A van odontológica será equipada para oferecer atendimentos básicos e preventivos, garantindo mais estrutura para as ações de saúde no município.



Para o parlamentar, o investimento serve para melhorar a qualidade de vida da população. “A saúde é uma das áreas que mais precisa de atenção e investimentos. Essa van odontológica vai proporcionar mais dignidade, prevenção e atendimento de qualidade para a população de Teixeirópolis. Seguimos trabalhando para atender as demandas que chegam até nosso gabinete e gerar resultados concretos para os municípios”, afirmou.



O vereador Belmir da 32 agradeceu o apoio e ressaltou a relevância da parceria para atender as necessidades da população. “Esse recurso representa um grande avanço para a saúde do nosso município. Agradecemos ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e compreender a importância desse investimento, que vai beneficiar diretamente muitas famílias de Teixeirópolis”, destacou.



Com mais essa destinação, o deputado Alan Queiroz reafirma sua atuação em apoio aos municípios de Rondônia, contribuindo para o fortalecimento da saúde pública e garantindo mais qualidade nos serviços oferecidos à população.