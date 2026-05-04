Deputada Lebrinha entrega micro-ônibus e destina R$ 500 mil para saúde em Rolim de Moura

Por Julia Cardoso

Publicada em 04/05/2026 às 14h10

A deputada estadual Lebrinha (União Brasil) realizou, neste domingo(03), a entrega de um micro-ônibus e a destinação de R$ 500 mil para consultas oftalmológicas em Rolim de Moura. Os recursos são de emenda parlamentar, a pedido da vereadora Janete Lins.



O micro-ônibus será utilizado no transporte de pacientes para atendimento especializado. O investimento financeiro será aplicado na realização de consultas oftalmológicas.



As medidas atendem pessoas que não têm acesso regular aos serviços de saúde, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. Ampliando o acesso ao atendimento e garantindo suporte a pacientes que necessitam de avaliação e acompanhamento.



“A entrega do veículo e a destinação do recurso atendem uma demanda da população e garantem acesso aos serviços de saúde”, afirmou a deputada.



A vereadora Janete Lins destacou a importância das ações para o município. “Agradeço à deputada Lebrinha pela destinação desses recursos. São duas entregas que atendem diretamente a população e contribuem para o acesso à saúde”, afirmou.



A deputada também agradeceu ao Governo de Rondônia pelo apoio na viabilização das ações e destacou a continuidade das parcerias para atender demandas da população facilitando o acesso aos serviços de saúde no município.