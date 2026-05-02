Corregedoria marca presença no Fórum Nacional que discute inovações e eficiência no Judiciário

Por TJ-RO

Publicada em 02/05/2026 às 11h17

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e o juiz auxiliar judicial Paulo José do Nascimento Fabrício participam, nesta semana, do 11º Fórum Nacional das Corregedorias (Fonacor), em Brasília. O evento reúne autoridades do Judiciário para discutir diretrizes estratégicas, aprimoramento dos serviços e metas institucionais para 2026. Servidores do Departamento Extrajudicial (Depex) também compareceram.

A participação tem como objetivo auxiliar no aprimoramento da atividade correicional e na modernização dos serviços prestados à sociedade. A troca de experiências também é possível, já que o fórum reúne autoridades de todo país no auditório do Conselho da Justiça Federal. A presença dos magistrados de Rondônia fomenta essa atuação articulada entre as Corregedorias.

Os participantes concordam que o encontro é importante instrumento na construção de uma Justiça mais eficiente, integrada e acessível à população.

Ao longo da programação, o 11º Fonacor apresentou ações e programas desenvolvidos nos últimos três anos no âmbito das Corregedorias, com foco na gestão estratégica, na integração entre os órgãos correicionais e na melhoria contínua da prestação jurisdicional. Temas como padronização de procedimentos, modernização normativa dos serviços extrajudiciais e o uso de tecnologias inovadoras, especialmente a inteligência artificial, estiveram no centro dos debates.

Programas como “Solo Seguro”, “Novos Caminhos” e “Registre-se!” foram apresentados como iniciativas que impactam diretamente o acesso da população à Justiça e a eficiência dos serviços públicos, especialmente em regiões como a Amazônia Legal.