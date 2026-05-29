Com investimento de Ezequiel Neiva, piscicultores recebem mais de 400 mil alevinos em Alta Floresta

Por Alexandre Almeida

Publicada em 29/05/2026 às 08h30

Investimento de Ezequiel Neiva busca fomentar a piscicultura no município (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) participou nesta quinta-feira (28) da entrega de alevinos aos produtores rurais de Alta Floresta D’Oeste. A segunda etapa da ação contou com investimento parlamentar de R$ 300 mil, atendendo solicitação do vereador Jeremias, em parceria com a prefeitura municipal na gestão do prefeito Gio Damo e do vice-prefeito Robson Ugolini.

Com os recursos foram adquiridos 320 mil alevinos de tambaqui e 88 mil de pintado, distribuídos para 70 piscicultores da região, fortalecendo a produção e incentivando a geração de renda no município.

O prefeito de Alta Floresta D’Oeste, Gio Damo, destacou a importância da parceria para o fortalecimento da piscicultura local. “É um dia muito especial principalmente para a piscicultura de Alta Floresta. Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva por esse investimento que fortalece e impulsiona a nossa produção. Temos uma realidade muito boa, que é a qualidade da nossa água, e esse incentivo vai garantir ainda mais desenvolvimento para os nossos produtores”, afirmou.

O piscicultor Francisco de Sales dos Santos, conhecido como Chico do Pesque e Pague, ressaltou os benefícios da ação para os pequenos produtores. “É um projeto muito importante porque ajuda quem muitas vezes não tem condições de adquirir os alevinos. Fui contemplado com tambaquis e pintados, e isso vai ajudar bastante na minha produção”, disse.

O vereador Jeremias destacou que o projeto é resultado da união de esforços entre o Legislativo municipal, o deputado estadual e a Prefeitura. “Esse pedido foi feito há algum tempo ao deputado Ezequiel Neiva e hoje estamos vendo o resultado chegando aos nossos piscicultores. É um momento de gratidão por esse investimento que fortalece a produção rural em Alta Floresta”, enfatizou.

A produtora Janete Pereira também comemorou a iniciativa e afirmou que o incentivo contribui para o crescimento da atividade no município. “Essa emenda parlamentar chegou em boa hora e incentiva ainda mais a produção. Muitos produtores estão investindo e se adequando para ampliar a piscicultura, que é uma atividade produtiva e rentável para nossa região”, destacou.





Ezequiel Neiva tem atuado em parceria em Alta Floresta D’Oeste (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

O vice-prefeito Robson Ugolini classificou a ação como um projeto inovador para Rondônia. “Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva e ao vereador Jeremias por essa parceria. Este é um projeto inédito que fortalece nossos piscicultores e incentiva ainda mais o setor produtivo”, afirmou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou a satisfação em contribuir com o fortalecimento da piscicultura no município. “Esse projeto é fruto da parceria com o prefeito Gio Damo, o vereador Jeremias e toda equipe da Prefeitura. O objetivo é garantir mais produção, mais renda e mais oportunidades para os nossos produtores rurais. É gratificante ver a satisfação dos piscicultores e saber que esse investimento já está trazendo resultados positivos”, frisou.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) também destacou a importância da união de esforços para o desenvolvimento da piscicultura na região. “O deputado tem assegurado investimentos importantes para fortalecer a produção de peixes em Alta Floresta. Essa parceria com a prefeitura e o vereador Jeremias beneficia diretamente os piscicultores e impulsiona a economia local”, concluiu.



Fotos: Nilson Nascimento