“Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”: projeto tem capacitação em Cacoal

Por TJ-RO

Publicada em 02/05/2026 às 11h00

O premiado projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Rondônia em parceria com prefeituras rondonienses, cumpre mais uma etapa de capacitação voltada a gestores e técnicos que atuam na área ambiental. Dessa vez, a capacitação foi na Câmara de Vereadores de Cacoal, e também no Viveiro do município. A iniciativa reuniu cerca de 100 participantes de 24 municípios rondonienses, fortalecendo o diálogo interinstitucional e a qualificação técnica voltada à agenda ambiental. Ao final, foi apresentada a segunda carta aberta “Compromisso com o Futuro Sustentável” pelos participantes, contendo diretrizes, compromissos e propostas voltadas ao fortalecimento das políticas ambientais nos municípios.

A ação é fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), idealizador do projeto, o Consórcio Público Intermunicipal (Cimcero), responsável pela gestão da iniciativa, além da Unir, Prefeitura de de Cacoal e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

A abertura foi conduzida pelo juiz Maximiliano Deitos, do Juizado Especial Criminal de Ji-Paraná, idealizador do projeto, que destacou a importância de ações voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento da emergência climática. Em sua fala, reforçou o compromisso do Poder Judiciário com iniciativas que promovam a sustentabilidade, a recuperação ambiental e a construção de um futuro mais equilibrado para as próximas gerações